Casas Bahia realiza leilões com queima de estoque após fechar lojas

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O Grupo Casas Bahia realizará, entre os dias 12 e 15 de setembro, três leilões de móveis, eletrodomésticos e outros produtos vendidos em suas lojas, após o fechamento de centenas das suas unidades físicas pelo país.

Os leilões acontecerão virtualmente, por meio da plataforma Nosso Leilão, mas os interessados nos produtos, disponíveis em mais de 450 lotes, poderão fazer visitas agendadas entre os dias 10 e 11 de setembro, das 9h às 15h, no Centro de Distribuição Casas Bahia.

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Preços dos produtos nos leilões Casas Bahia

Os produtos variam de preços, com fogão de lance inicial no valor de R$ 240, ou uma geladeira de alto padrão com lance de R$ 2.630. Outros eletros disponíveis com valor abaixo de mercado são as airfryers e as máquinas de lavar roupa.

Como participar dos leilões Casas Bahia?

Para os interessados, o primeiro passo é o cadastro na plataforma Nosso Leilão, indicando seu endereço, dados de identificação e apresentação de documentos.

Em seguida, os clientes devem procurar o evento ‘Leilão Grupo Casas Bahia Logística Reversa’, se inscrevendo nos lotes de interesse.

O pagamento deve ocorrer em um prazo de até 24 horas após o lance ser confirmado pelas Casas Bahia.

Onde fica o Centro de Distribuição das Casas Bahia?

O Centro de Distribuição das Casas Bahia, onde estão os produtos em leilão, fica localizado no município de Jundiaí, interior de São Paulo.

Leilões possuem ligação com fechamento de lojas?

O Grupo Casas Bahia explica que os leilões não possuem qualquer ligação com o fechamento de 298 unidades das Casas Bahia pelo Brasil, estando relacionado ao Departamento de Assistência Técnica (DAT).