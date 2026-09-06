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RECORDE

Pix bate recorde diário de transações e ultrapassa R$ 180 bilhões

Transações ultrapassaram a marca dos 300 milhões

Franciely Gomes
Por
O Pix é o modelo de pagamento mais usado no Brasil
O Pix é o modelo de pagamento mais usado no Brasil - Foto: Ilustratativa | Magnific

O Banco Central anunciou um novo recorde batido pelo sistema de pagamentos instantâneos, o Pix. De acordo com o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), foram efetuadas 318.073.816 transações nesta sexta-feira, 4, o que equivale a R$ 186,89 bilhões.

A média de R$ 587,58 por transações efetuada por brasileiros, maior do que o recorde anterior, registrado em dezembro de 2025, que marcou 313.339.828 Pix liquidados, com R$ 179,93 bilhões acumulados e valor médio de R$ 574,24.

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Vale lembrar que o sistema Pix é exclusivo do Brasil e entrou em vigor em 16 de novembro de 2020. O método de pagamento já foi alvo de ataques vindos do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, mas atualmente possui parceria com alguns estabelecimentos do país.

Além dos EUA, os países que contam com comércios, hotéis e restaurantes com suporte a essa modalidade são: Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Espanha, França e Portugal.

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banco central economia pix

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