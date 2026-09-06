MUDANÇA
Fabricante de carros de luxo fecha as portas e ganha novo destino
O projeto com o terreno da Audi tem como meta criar cerca de 3 mil empregos
O terreno da antiga fábrica da Audi, uma das principais montadoras de veículos de luxo do mundo e integrante do Grupo Volkswagen, que fechou as portas no ano passado, ganhou um novo destino, em Bruxelas, na Bélgica.
Nos próximos anos, a área com cerca de 55 hectares deverá reunir:
- Atividades industriais;
- Pequenas e médias empresas;
- Companhias inovadoras.
O projeto também prevê a abertura do espaço para a população.
Projeto no papel
A iniciativa faz parte de um acordo entre a incorporadora imobiliária belga Heylen Warehouses e a Audi para a aquisição do local. O negócio foi firmado em cooperação com a Região de Bruxelas-Capital e o município de Forest.
As partes ainda estão finalizando os documentos legais necessários para concluir a transação.
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Criação de novos empregos
Inicialmente chamado de “Rings Park 21”, o projeto tem como meta criar cerca de 3 mil empregos, número próximo ao de postos de trabalho eliminados com o fechamento da fábrica da Audi em fevereiro de 2025.
Além de abrigar empresas e atividades industriais, o terreno conta com infraestrutura que pode facilitar a instalação de novos negócios, como uma conexão elétrica de alta tensão, acesso ferroviário e proximidade com o centro de Bruxelas e o Anel Viário.