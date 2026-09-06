Fabricante de carros de luxo fecha as portas e ganha novo destino

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O terreno da antiga fábrica da Audi, uma das principais montadoras de veículos de luxo do mundo e integrante do Grupo Volkswagen, que fechou as portas no ano passado, ganhou um novo destino, em Bruxelas, na Bélgica.

Nos próximos anos, a área com cerca de 55 hectares deverá reunir:

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Atividades industriais;

Pequenas e médias empresas;

Companhias inovadoras.

O projeto também prevê a abertura do espaço para a população.

Projeto no papel

A iniciativa faz parte de um acordo entre a incorporadora imobiliária belga Heylen Warehouses e a Audi para a aquisição do local. O negócio foi firmado em cooperação com a Região de Bruxelas-Capital e o município de Forest.

As partes ainda estão finalizando os documentos legais necessários para concluir a transação.

Criação de novos empregos

Inicialmente chamado de “Rings Park 21”, o projeto tem como meta criar cerca de 3 mil empregos, número próximo ao de postos de trabalho eliminados com o fechamento da fábrica da Audi em fevereiro de 2025.

Além de abrigar empresas e atividades industriais, o terreno conta com infraestrutura que pode facilitar a instalação de novos negócios, como uma conexão elétrica de alta tensão, acesso ferroviário e proximidade com o centro de Bruxelas e o Anel Viário.