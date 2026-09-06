Salvador entra na rota do Airbus A330neo, maior avião da frota da GOL

A Gol prepara uma etapa de voos domésticos com o Airbus A330neo para viabilizar sua futura operação própria de longa distância. Entre os novos destinos previstos de estreia com o maior avião da frota está Salvador.

De acordo com o portal Todos a Bordo, o voo tem chegada prevista para o início da próxima semana, e o primeiro exemplar marcará a estreia da companhia na operação direta de uma aeronave da fabricante europeia.

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O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, deverá concentrar os voos dessa fase. Segundo Francisco Raddatz, vice-presidente de compras estratégicas e de frota do grupo Abra, está nos planos incluir Belém e posteriormente Manaus.

A programação servirá ao processo de certificação do modelo na Gol e à preparação das tripulações. A expectativa é que essa etapa prossiga até meados de janeiro. Também será a primeira experiência da empresa com um avião de dois corredores (widebody), em rotas domésticas, desde que retirou os Boeings 767-300ER herdados da Varig.

E inclusive o primeiro A330neo que chegará na empresa, que estava na Azul com a matrícula PR-ANC, hoje tem o registro temporário 2-RANK, e futuramente voará na GOL como PS-WGH, está hoje com uma pintura toda branca, assim como foram operados os 767 da Varig nas rotas domésticas após a compra da pioneira:

A permanência desse exemplar na companhia, entretanto, será temporária. Após alguns meses, ele deverá ser transferido para a Avianca, que o utilizará em voos dentro das Américas com a matrícula N317AV, substituindo o Boeing 787-8 em rotas como Bogotá – São Paulo, sendo seguido pelo N310AV, antigo PR-ANB na Azul. As cinco unidades entregues posteriormente à Gol serão destinadas à operação internacional de forma definitiva.

O grupo trabalha com a perspectiva de iniciar os voos internacionais próprios da Gol com o A330neo no começo de 2027, embora o cronograma ainda possa mudar. Entre as ligações previstas para o modelo estão as rotas do Rio de Janeiro para Lisboa, Paris e Nova York, nos Estados Unidos.