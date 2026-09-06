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ECONOMIA

Governo federal projeta receita recorde de R$ 3,24 trilhões em 2026

Se confirmado, o patamar será o novo recorde da série histórica da Secretaria do Tesouro Nacional

Carla Melo
Por
Para o próximo ano, a expectativa da área econômica é de pequena queda
Para o próximo ano, a expectativa da área econômica é de pequena queda - Foto: Reprodução | Freepik

O governo federal estimou uma receita total de R$ 3,24 trilhões em 2026, o equivalente a 23,7% do Produto Interno Bruto (PIB). Se confirmado, o patamar será o novo recorde da série histórica da Secretaria do Tesouro Nacional, em 30 anos.

Para o próximo ano, a expectativa da área econômica é de pequena queda nas receitas totais para 23,4% do PIB (R$ 3,46 trilhões).

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As informações constam na proposta de orçamento para o ano de 2027, encaminhada nesta semana ao Congresso Nacional, que projeta um superávit de R$ 18,6 bilhões nas contas públicas no próximo ano.

Até então, a maior receita total do governo, na proporção com o PIB, havia sido registrada em 2010, último ano do segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (23,6% do PIB).

A média para a receita total do governo nos últimos 29 anos, entre 1997 e 2025, foi de 21,4% do PIB, segundo informações do Tesouro Nacional.

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A receita total considera a arrecadação de tributos do governo federal, e outros ingressos de recursos, como "royalties", concessões e dividendos, sem contar estados e municípios.

Esse conceito difere da chamada carga tributária da economia brasileira, que somou 32,1% do PIB em 2024, segundo dados da Secretaria da Receita Federal - que engloba os tributos de estados e municípios. O resultado de 2025 ainda não saiu

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brasil economia governo federal

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