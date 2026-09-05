Famoso parque aquático fecha as portas após quase 50 anos

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Um dos parques de diversões mais tradicionais do noroeste dos Estados Unidos está vivendo seus últimos meses de funcionamento. Após quase cinco décadas de atividades, o Wild Waves Theme & Water Park, em Federal Way, Washington, terá os portões fechados definitivamente em 1º de novembro de 2026.

Inaugurado em 1977, o complexo recebeu milhões de visitantes ao longo dos anos e se tornou conhecido por reunir, no mesmo espaço, brinquedos de parque de diversões e atrações aquáticas.

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A temporada de 2026 será a última da história do parque, que fica a cerca de 30 minutos ao sul de Seattle. Até o encerramento, a administração prepara uma programação especial de despedida para marcar os últimos meses de funcionamento.

Por que o parque vai fechar?

O fim das atividades está relacionado às dificuldades financeiras enfrentadas pelo empreendimento nos últimos anos.

Segundo a Premier Parks, responsável pela operação, os custos aumentaram de forma significativa depois da paralisação provocada pela pandemia de Covid-19. Com as despesas operacionais maiores, o parque passou a registrar prejuízos de milhões de dólares.

Kieran Burke, presidente e proprietário da empresa, afirmou que o cenário tornou a continuidade da operação financeiramente inviável.

Diante disso, a decisão foi encerrar as atividades ao término da temporada de 2026.

Parque tem mais de 30 atrações

Durante quase 50 anos, o Wild Waves ocupou cerca de 70 acres e reuniu mais de 30 brinquedos e escorregadores.

O espaço combina atrações aquáticas com equipamentos tradicionais de parques de diversões e se tornou uma opção de lazer para famílias de Washington e de outras áreas do noroeste dos Estados Unidos.

Entre os brinquedos que fazem parte da história do parque está a Timber Hawk, uma montanha-russa de madeira com aproximadamente 23 metros de altura.

O complexo também conta com atrações aquáticas como o Pacific Plunge, além de equipamentos destinados a diferentes faixas etárias.

Última temporada já começou



A despedida começou oficialmente em 23 de maio de 2026. Apesar de coincidir com o período do verão norte-americano, a última temporada do Wild Waves seguirá até novembro.

A área aquática funcionará até 7 de setembro. Já os brinquedos do parque de diversões continuarão disponíveis de acordo com o calendário oficial até o encerramento definitivo.

O parque apresenta 2026 como sua 50ª temporada. Embora tenha aberto pela primeira vez em 1977, a contagem considera todas as temporadas realizadas desde a inauguração.

Wild Waves, em Washington - Foto: Diulgação

Halloween marca despedida do Wild Waves

Um dos principais momentos da reta final será o Fright Fest, tradicional programação de Halloween do parque.

Neste ano, o evento acontece entre 2 de outubro e 1º de novembro, justamente na data marcada para o encerramento definitivo das atividades.

A programação contará com casas assombradas, áreas temáticas e atrações noturnas. Nos fins de semana, também haverá atividades de Halloween voltadas para crianças.

A ideia é transformar os últimos meses em uma espécie de despedida para quem acompanhou a trajetória do parque ao longo das décadas.

Parque emprega centenas de pessoas

O encerramento também terá impacto sobre os trabalhadores que atuam no complexo.

Segundo o próprio Wild Waves, o parque conta atualmente com aproximadamente 35 funcionários em tempo integral e cerca de 800 trabalhadores sazonais.

Com o fim das atividades, chega ao fim também a operação de um empreendimento que marcou gerações de moradores da região desde 1977.

Ingressos, passes e eventos para grupos que já foram comprados para a temporada de 2026 continuarão válidos. Assim, o parque pretende manter a programação anunciada até novembro, quando encerrará definitivamente as atividades.