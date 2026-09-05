TURISMO
Famoso parque aquático fecha as portas após quase 50 anos
Wild Waves encerrará as atividades em novembro
Um dos parques de diversões mais tradicionais do noroeste dos Estados Unidos está vivendo seus últimos meses de funcionamento. Após quase cinco décadas de atividades, o Wild Waves Theme & Water Park, em Federal Way, Washington, terá os portões fechados definitivamente em 1º de novembro de 2026.
Inaugurado em 1977, o complexo recebeu milhões de visitantes ao longo dos anos e se tornou conhecido por reunir, no mesmo espaço, brinquedos de parque de diversões e atrações aquáticas.
A temporada de 2026 será a última da história do parque, que fica a cerca de 30 minutos ao sul de Seattle. Até o encerramento, a administração prepara uma programação especial de despedida para marcar os últimos meses de funcionamento.
Por que o parque vai fechar?
O fim das atividades está relacionado às dificuldades financeiras enfrentadas pelo empreendimento nos últimos anos.
Segundo a Premier Parks, responsável pela operação, os custos aumentaram de forma significativa depois da paralisação provocada pela pandemia de Covid-19. Com as despesas operacionais maiores, o parque passou a registrar prejuízos de milhões de dólares.
Kieran Burke, presidente e proprietário da empresa, afirmou que o cenário tornou a continuidade da operação financeiramente inviável.
Diante disso, a decisão foi encerrar as atividades ao término da temporada de 2026.
Parque tem mais de 30 atrações
Durante quase 50 anos, o Wild Waves ocupou cerca de 70 acres e reuniu mais de 30 brinquedos e escorregadores.
O espaço combina atrações aquáticas com equipamentos tradicionais de parques de diversões e se tornou uma opção de lazer para famílias de Washington e de outras áreas do noroeste dos Estados Unidos.
Entre os brinquedos que fazem parte da história do parque está a Timber Hawk, uma montanha-russa de madeira com aproximadamente 23 metros de altura.
O complexo também conta com atrações aquáticas como o Pacific Plunge, além de equipamentos destinados a diferentes faixas etárias.
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Última temporada já começou
A despedida começou oficialmente em 23 de maio de 2026. Apesar de coincidir com o período do verão norte-americano, a última temporada do Wild Waves seguirá até novembro.
A área aquática funcionará até 7 de setembro. Já os brinquedos do parque de diversões continuarão disponíveis de acordo com o calendário oficial até o encerramento definitivo.
O parque apresenta 2026 como sua 50ª temporada. Embora tenha aberto pela primeira vez em 1977, a contagem considera todas as temporadas realizadas desde a inauguração.
Halloween marca despedida do Wild Waves
Um dos principais momentos da reta final será o Fright Fest, tradicional programação de Halloween do parque.
Neste ano, o evento acontece entre 2 de outubro e 1º de novembro, justamente na data marcada para o encerramento definitivo das atividades.
A programação contará com casas assombradas, áreas temáticas e atrações noturnas. Nos fins de semana, também haverá atividades de Halloween voltadas para crianças.
A ideia é transformar os últimos meses em uma espécie de despedida para quem acompanhou a trajetória do parque ao longo das décadas.
Parque emprega centenas de pessoas
O encerramento também terá impacto sobre os trabalhadores que atuam no complexo.
Segundo o próprio Wild Waves, o parque conta atualmente com aproximadamente 35 funcionários em tempo integral e cerca de 800 trabalhadores sazonais.
Com o fim das atividades, chega ao fim também a operação de um empreendimento que marcou gerações de moradores da região desde 1977.
Ingressos, passes e eventos para grupos que já foram comprados para a temporada de 2026 continuarão válidos. Assim, o parque pretende manter a programação anunciada até novembro, quando encerrará definitivamente as atividades.