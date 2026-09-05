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MELHOR DO MUNDO

Paraíso de Salvador supera Caribe e tem melhor praia de enclave do mundo

Praia alcançou o primeiro lugar no ranking mundial

Franciely Gomes
Por
Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades
Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades - Foto: Fábio Marconi | Anota Bahia

Primeira capital do Brasil, Salvador abriga uma ilha com a melhor praia de enclave do mundo. Com águas cristalinas e uma faixa de areia cercada de mata, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, superou o Caribe no ranking mundial do CIF Playas.

Em parceria com a Rede Iberoamericana de Gestão e Certificação de Praias (Proplayas), o estudo do Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias analisou 200 praias de 11 países das Américas e da Península Ibérica.

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O território baiano conquistou a primeira posição no Ranking das Melhores Praias 2025, com nota 0,97, em uma escala que chega a 1. A avaliação analisou aspectos como infraestrutura, conservação ambiental e condições sanitárias.

Além da beleza natural que atrai os turistas e nativos, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe também possui o selo internacional Bandeira Azul, que abriga critérios como qualidade da água, segurança, gestão e educação ambiental.

O que é uma praia de enclave?

A denominação de uma praia de enclave se refere a uma praia isolada, que só pode ser alçada de barco, como é o caso da Ilha dos Frades, que tem seu acesso saindo de embarcações por Salvador ou Madre de Deus.

No entanto, a classificação também está relacionada à inserção do espaço turístico em um contexto territorial específico. Essa união tem que ser favorável para a combinação do ambiente natural com uma infraestrutura organizada.

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Tags

ilha dos frades praia Turismo

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