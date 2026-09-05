Paraíso de Salvador supera Caribe e tem melhor praia de enclave do mundo

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Primeira capital do Brasil, Salvador abriga uma ilha com a melhor praia de enclave do mundo. Com águas cristalinas e uma faixa de areia cercada de mata, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, superou o Caribe no ranking mundial do CIF Playas.

Em parceria com a Rede Iberoamericana de Gestão e Certificação de Praias (Proplayas), o estudo do Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias analisou 200 praias de 11 países das Américas e da Península Ibérica.

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O território baiano conquistou a primeira posição no Ranking das Melhores Praias 2025, com nota 0,97, em uma escala que chega a 1. A avaliação analisou aspectos como infraestrutura, conservação ambiental e condições sanitárias.

Além da beleza natural que atrai os turistas e nativos, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe também possui o selo internacional Bandeira Azul, que abriga critérios como qualidade da água, segurança, gestão e educação ambiental.

O que é uma praia de enclave?

A denominação de uma praia de enclave se refere a uma praia isolada, que só pode ser alçada de barco, como é o caso da Ilha dos Frades, que tem seu acesso saindo de embarcações por Salvador ou Madre de Deus.

No entanto, a classificação também está relacionada à inserção do espaço turístico em um contexto territorial específico. Essa união tem que ser favorável para a combinação do ambiente natural com uma infraestrutura organizada.