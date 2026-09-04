Destino paradisíaco oferece moradia de graça para cuidar de animais

O sonho europeu pode se tornar possível para aqueles que amam animais. Destino paradisíaco na Itália, uma cidade da Sicília está oferecendo vagas de moradia gratuita para a realização de trabalho voluntário por cerca de três horas por dia.

O programa oferece hospedagem em troca de cuidados com os animais de uma propriedade privada em Trapani, que foram resgatados recentemente. A função exige recolher e distribuir alimentos para os pets, além de ajudar nas tarefas diárias do local.

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Ao longo do programa de voluntariado, que tem vagas em diversos períodos do ano, os funcionários também podem realizar outras tarefas, como reparos locais, construções, trabalhos de pintura e ajuda na decoração.

De acordo com a plataforma Worldpackers, onde a vaga está publicada, a exigência é de apenas 14 horas semanais de trabalho. Além da hospedagem, os voluntários têm direito a um quarto privado, internet, espaço para trabalhar remotamente, lavanderia, bicicletas e descontos em restaurantes.

Requisitos para participar

Os interessados em participar do programa italiano devem seguir alguns requisitos básicos, como nível intermediário de italiano ou inglês e disponibilidade mínima de três semanas para a estadia.

Eles também devem arcar com custos das passagens aéreas, seguro de viagem, transporte interno e a obtenção de visto para acessar a Itália, a depender da nacionalidade de origem.

O programa aceita viajantes individuais, casais ou duplas, com datas de disponibilidade em vários meses do ano, conforme disponibilidade no site.