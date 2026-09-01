GUIA
Destino da Bahia está entre as 100 melhores do mundo
Brasil lidera lista com 10 praias turísticas
Com águas cristalinas, trilhas, passeios pelas dunas e pontos turísticos que encantam visitantes, o Brasil marca presença com 10 praias em levantamento das 100 melhores praias do mundo, sendo uma delas localizada na Bahia.
Realizada pela marca de cerveja Corona, a segunda edição do guia avaliou os litorais com base em estética paisagística, cultura praiana e conexão profunda com a natureza.
A pesquisa contou com a participação de júri de especialistas como o surfista chileno Ramón Navarro, a mergulhadora em apneia Sofía Gómez e o fotógrafo Chris Burkard.
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O guia foi desenvolvido em parceria com o Tripadvisor e com a organização Oceanic Global, visando destinar subsídios para a preservação marinha.
Brasil lidera lista com 10 praias
No ranking, o Brasil lidera a lista global com 10 praias selecionadas. O principal destaque nacional é a Praia do Bonete, em Ilhabela (SP), que recebeu a classificação máxima de "três Sóis" e exige uma caminhada de quatro horas pela Mata Atlântica para ser acessada.
Já na Bahia, a praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú, se destaca pelas suas imensas piscinas naturais de águas cristalinas repletas de peixes coloridos. Entre as outras praias brasileiras que integram o ranking estão:
- Copacabana (Rio de Janeiro, RJ)
- Praia do Atins (Lençóis Maranhenses, MA)
- Ilha do Amor (Alter do Chão, PA)
- Baía do Sancho (Fernando de Noronha, PE)
- Praia do Madeiro (Tibau do Sul, RN)
- São Miguel dos Milagres (AL)
- Taipu de Fora (Maraú, BA)
- Saco do Mamanguá (Paraty, RJ)
- Praia do Rosa (Imbituba, SC)
Outras praias do guia
Além do Brasil, outras regiões das Américas ganharam forte destaque no levantamento. A América do Sul pontua com a Playa Mansa e Playa Sur, no Uruguai, enquanto a Argentina é representada por Villa Tacul e Bahía Bustamante, na Patagônia.
Na América Central, a Costa Rica se destaca com praias como Conchal e Uvita. Além de destinos no Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Belize.
Já na América do Norte, o México se destaca com a Playa Escondida, acessível apenas nadando por uma abertura em uma cratera vulcânica. O Canadá também aparece no guia com destaque para a praia Plage de la Dune du Sud, que também garantiu "três sóis" no ranking.