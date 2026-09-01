Destino da Bahia está entre as 100 melhores do mundo

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Com águas cristalinas, trilhas, passeios pelas dunas e pontos turísticos que encantam visitantes, o Brasil marca presença com 10 praias em levantamento das 100 melhores praias do mundo, sendo uma delas localizada na Bahia.

Realizada pela marca de cerveja Corona, a segunda edição do guia avaliou os litorais com base em estética paisagística, cultura praiana e conexão profunda com a natureza.

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A pesquisa contou com a participação de júri de especialistas como o surfista chileno Ramón Navarro, a mergulhadora em apneia Sofía Gómez e o fotógrafo Chris Burkard.

O guia foi desenvolvido em parceria com o Tripadvisor e com a organização Oceanic Global, visando destinar subsídios para a preservação marinha.

Brasil lidera lista com 10 praias

No ranking, o Brasil lidera a lista global com 10 praias selecionadas. O principal destaque nacional é a Praia do Bonete, em Ilhabela (SP), que recebeu a classificação máxima de "três Sóis" e exige uma caminhada de quatro horas pela Mata Atlântica para ser acessada.

Já na Bahia, a praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú, se destaca pelas suas imensas piscinas naturais de águas cristalinas repletas de peixes coloridos. Entre as outras praias brasileiras que integram o ranking estão:

Copacabana (Rio de Janeiro, RJ)

Praia do Atins (Lençóis Maranhenses, MA)

Ilha do Amor (Alter do Chão, PA)

Baía do Sancho (Fernando de Noronha, PE)

Praia do Madeiro (Tibau do Sul, RN)

São Miguel dos Milagres (AL)

Taipu de Fora (Maraú, BA)

Saco do Mamanguá (Paraty, RJ)

Praia do Rosa (Imbituba, SC)

Outras praias do guia

Além do Brasil, outras regiões das Américas ganharam forte destaque no levantamento. A América do Sul pontua com a Playa Mansa e Playa Sur, no Uruguai, enquanto a Argentina é representada por Villa Tacul e Bahía Bustamante, na Patagônia.

Na América Central, a Costa Rica se destaca com praias como Conchal e Uvita. Além de destinos no Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Belize.

Já na América do Norte, o México se destaca com a Playa Escondida, acessível apenas nadando por uma abertura em uma cratera vulcânica. O Canadá também aparece no guia com destaque para a praia Plage de la Dune du Sud, que também garantiu "três sóis" no ranking.