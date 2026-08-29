TURISMO
Brasil entra no top 5 dos melhores países para estrangeiros em 2026
País ficou à frente de destinos como Espanha, Portugal e Singapura
O Brasil entrou no grupo dos cinco países mais bem avaliados por estrangeiros para viver em 2026. O país ficou na quinta posição do Expat Insider 2026, ranking elaborado pela InterNations, plataforma voltada a pessoas que vivem fora de seu país de origem.
A pesquisa avaliou 31 países a partir de critérios como adaptação, vida profissional, finanças pessoais e infraestrutura. O Brasil ficou à frente de destinos como Espanha, Portugal e Singapura.
O ranking é liderado pelo Panamá, que aparece no primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo. México e Tailândia ocupam a segunda e a terceira posições, respectivamente. Os Emirados Árabes Unidos ficaram em quarto.
Brasil fica entre os destinos mais bem avaliados
A classificação mostra uma forte presença de países da América Latina e do Sudeste Asiático nas primeiras posições. O Panamá lidera, seguido por México e Tailândia, enquanto Brasil, Espanha, Singapura, Portugal, Malásia e Luxemburgo completam os dez primeiros.
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Um dos fatores que aproximam esses destinos é a avaliação positiva sobre a recepção aos estrangeiros. Sete dos dez primeiros também aparecem entre os melhores no índice que mede a facilidade de adaptação.
O México lidera esse indicador, seguido por Panamá e Tailândia.
Outro ponto de destaque é a percepção sobre as finanças pessoais. Panamá, Tailândia, México, Portugal e Malásia formam o grupo dos cinco primeiros nesse quesito. Nos países, os expatriados também consideram que é possível encontrar moradias com relativa facilidade e a preços acessíveis.
América Latina se destaca em felicidade
Os resultados também mostram uma vantagem dos países latino-americanos e do Sudeste Asiático quando o assunto é satisfação pessoal.
A Tailândia ocupa o primeiro lugar no ranking de felicidade, seguida por Panamá, México e Espanha. O Brasil aparece na quinta colocação.
A combinação entre adaptação, percepção financeira e bem-estar ajuda a explicar a presença de países dessas regiões no topo do levantamento.
Veja os 10 melhores países para estrangeiros
- Panamá
- México
- Tailândia
- Emirados Árabes Unidos
- Brasil
- Espanha
- Singapura
- Portugal
- Malásia
- Luxemburgo
Panamá lidera pelo terceiro ano
O país da América Central manteve a primeira colocação pelo terceiro ano consecutivo. A avaliação dos expatriados aponta principalmente para a situação financeira e a qualidade de vida.
Cerca de 90% dos estrangeiros entrevistados afirmam que a renda familiar disponível é suficiente para uma vida confortável. A média entre os países analisados é de 71%.
Além disso, 76% estão satisfeitos com a própria situação financeira. O custo de vida também recebeu avaliação positiva de 69% dos expatriados, contra 39% na média global.
O Panamá também se destaca entre aposentados: 37% dos entrevistados no país já deixaram o mercado de trabalho, enquanto a média mundial é de 14%. Para 18%, a aposentadoria no exterior foi o principal motivo para a mudança.
Entre os expatriados que trabalham, o país ficou em primeiro lugar no equilíbrio entre vida pessoal e profissional e em terceiro na avaliação da jornada de trabalho.
Apesar disso, a infraestrutura aparece como um ponto fraco. O Panamá ficou na última posição nesse quesito e também recebeu avaliações negativas sobre disponibilidade de produtos e serviços verdes e ambiente urbano.
Mesmo com essas dificuldades, 34% dos entrevistados afirmam que pretendem permanecer no país para sempre.
Noruega aparece no fim da lista
Na outra ponta do ranking está a Noruega, considerada pela pesquisa o pior dos 31 países analisados para expatriados.
O principal problema apontado é a dificuldade de criar vínculos com moradores locais. Segundo o levantamento, 72% dos estrangeiros dizem ter dificuldade para fazer amizades no país. Apenas 25% estão satisfeitos com a vida social, enquanto 31% afirmam se sentir em casa.
A presença de outros estrangeiros também é marcante: 51% dos entrevistados dizem que seus círculos de amizade são formados principalmente por expatriados.
Veja os 10 piores países
- Noruega
- Alemanha
- Turquia
- Reino Unido
- Canadá
- Suécia
- República Checa
- Itália
- Áustria
- Suíça
O custo de vida é outro obstáculo para quem vive na Noruega. O país ficou na última colocação nesse indicador, e somente 39% dos expatriados disseram estar satisfeitos com a situação financeira.
As opções de lazer e a vida noturna também receberam a pior avaliação entre os países pesquisados. O levantamento aponta ainda dificuldades relacionadas a oportunidades de carreira, remuneração e satisfação profissional.
Por outro lado, a Noruega aparece bem colocada em segurança no trabalho e situação econômica. A natureza é outro ponto valorizado: 96% dos expatriados afirmaram gostar do ambiente natural do país, que também recebeu uma avaliação positiva para a qualidade do ar.