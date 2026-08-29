Brasil entra no top 5 dos melhores países para estrangeiros em 2026

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O Brasil entrou no grupo dos cinco países mais bem avaliados por estrangeiros para viver em 2026. O país ficou na quinta posição do Expat Insider 2026, ranking elaborado pela InterNations, plataforma voltada a pessoas que vivem fora de seu país de origem.

A pesquisa avaliou 31 países a partir de critérios como adaptação, vida profissional, finanças pessoais e infraestrutura. O Brasil ficou à frente de destinos como Espanha, Portugal e Singapura.

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O ranking é liderado pelo Panamá, que aparece no primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo. México e Tailândia ocupam a segunda e a terceira posições, respectivamente. Os Emirados Árabes Unidos ficaram em quarto.

Brasil fica entre os destinos mais bem avaliados

A classificação mostra uma forte presença de países da América Latina e do Sudeste Asiático nas primeiras posições. O Panamá lidera, seguido por México e Tailândia, enquanto Brasil, Espanha, Singapura, Portugal, Malásia e Luxemburgo completam os dez primeiros.

Um dos fatores que aproximam esses destinos é a avaliação positiva sobre a recepção aos estrangeiros. Sete dos dez primeiros também aparecem entre os melhores no índice que mede a facilidade de adaptação.

O México lidera esse indicador, seguido por Panamá e Tailândia.

Outro ponto de destaque é a percepção sobre as finanças pessoais. Panamá, Tailândia, México, Portugal e Malásia formam o grupo dos cinco primeiros nesse quesito. Nos países, os expatriados também consideram que é possível encontrar moradias com relativa facilidade e a preços acessíveis.

América Latina se destaca em felicidade

Os resultados também mostram uma vantagem dos países latino-americanos e do Sudeste Asiático quando o assunto é satisfação pessoal.

A Tailândia ocupa o primeiro lugar no ranking de felicidade, seguida por Panamá, México e Espanha. O Brasil aparece na quinta colocação.

A combinação entre adaptação, percepção financeira e bem-estar ajuda a explicar a presença de países dessas regiões no topo do levantamento.

Veja os 10 melhores países para estrangeiros

Panamá México Tailândia Emirados Árabes Unidos Brasil Espanha Singapura Portugal Malásia Luxemburgo

Panamá lidera pelo terceiro ano

O país da América Central manteve a primeira colocação pelo terceiro ano consecutivo. A avaliação dos expatriados aponta principalmente para a situação financeira e a qualidade de vida.

Cerca de 90% dos estrangeiros entrevistados afirmam que a renda familiar disponível é suficiente para uma vida confortável. A média entre os países analisados é de 71%.

Além disso, 76% estão satisfeitos com a própria situação financeira. O custo de vida também recebeu avaliação positiva de 69% dos expatriados, contra 39% na média global.

O Panamá também se destaca entre aposentados: 37% dos entrevistados no país já deixaram o mercado de trabalho, enquanto a média mundial é de 14%. Para 18%, a aposentadoria no exterior foi o principal motivo para a mudança.

Entre os expatriados que trabalham, o país ficou em primeiro lugar no equilíbrio entre vida pessoal e profissional e em terceiro na avaliação da jornada de trabalho.

Apesar disso, a infraestrutura aparece como um ponto fraco. O Panamá ficou na última posição nesse quesito e também recebeu avaliações negativas sobre disponibilidade de produtos e serviços verdes e ambiente urbano.

Mesmo com essas dificuldades, 34% dos entrevistados afirmam que pretendem permanecer no país para sempre.

Noruega aparece no fim da lista

Na outra ponta do ranking está a Noruega, considerada pela pesquisa o pior dos 31 países analisados para expatriados.

O principal problema apontado é a dificuldade de criar vínculos com moradores locais. Segundo o levantamento, 72% dos estrangeiros dizem ter dificuldade para fazer amizades no país. Apenas 25% estão satisfeitos com a vida social, enquanto 31% afirmam se sentir em casa.

A presença de outros estrangeiros também é marcante: 51% dos entrevistados dizem que seus círculos de amizade são formados principalmente por expatriados.

Veja os 10 piores países

Noruega Alemanha Turquia Reino Unido Canadá Suécia República Checa Itália Áustria Suíça

O custo de vida é outro obstáculo para quem vive na Noruega. O país ficou na última colocação nesse indicador, e somente 39% dos expatriados disseram estar satisfeitos com a situação financeira.

As opções de lazer e a vida noturna também receberam a pior avaliação entre os países pesquisados. O levantamento aponta ainda dificuldades relacionadas a oportunidades de carreira, remuneração e satisfação profissional.

Por outro lado, a Noruega aparece bem colocada em segurança no trabalho e situação econômica. A natureza é outro ponto valorizado: 96% dos expatriados afirmaram gostar do ambiente natural do país, que também recebeu uma avaliação positiva para a qualidade do ar.