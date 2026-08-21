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MERCADO AÉREO

Gol reforça papel estratégico da Bahia e amplia operações em Salvador

Avanço operacional da empresa fortalece conexões regionais e voos internacionais na capital

Igor Pires
Por Igor Pires
Movimento consolida a Bahia no centro das estratégias de expansão da companhia
Movimento consolida a Bahia no centro das estratégias de expansão da companhia - Foto: Magnific/Divulgação (gerada por IA)

Análise das programações de voos previstos na base da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que a Gol Linhas Aéreas consolidará no aeroporto de Salvador uma operação substancialmente maior no 4º trimestre de 2026, quando comparado a igual período de 2025 (crescimento de 23 a 25% em voos e assentos), igualmente no 1º trimestre de 2027 sobre igual período desse ano (crescimento entre 14% e 15% em voos e assentos): será a maior malha da história da companhia aérea na capital.

O levantamento realizado a partir da ANAC indica não apenas um aumento expressivo na oferta de voo, mas um sensível crescimento na conectividade da companhia, incrementando o papel de Salvador como hub de conexões aéreo (Um hub é um ponto central de conexão. A palavra vem do inglês e significa centro ou eixo.)

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Movimentação Gol em Salvador (Pousos e Decolagens)

2025

2026

Mês

Voos

Assentos

Mês

Voos

Assentos

out

2210

388.336

Out

2916

519.024

nov

2124

370.228

nov

2802

498.444

dez

2706

478.942

dez

2974

528.948

Total

7040

1.237.506

Total

8692

1.546.416

Crescimento

23%

25%

Movimentação Gol em Salvador (Pousos e Decolagens)

2026

2027

Mês

Partidas

Assentos

Mês

Partidas

Assentos

out

2990

527.642

Out

2970

528.384

nov

2388

419.004

Nov

2688

478.272

dez

2188

383.698

Dez

2930

521.040

Total

7566

1.330.344

Total

8588

1.527.696

Crescimento

14%

15%

O movimento chama atenção e permitirá uma média muito próxima de 50 partidas diárias, afirmando o aeroporto de Salvador como a 5ª maior base da Gol no Brasil, após os aeroportos do Galeão, Congonhas, Guarulhos e Brasília.

Para se ter ideia do avanço da Gol em Salvador, basta observar que até 2019, a Gol realizava em média 24 partidas por dia no aeroporto. No pós-pandemia, a empresa resolveu estabelecer em Salvador seu hub do Nordeste.

Além do crescimento orgânico da companhia na base Salvador, outro contexto que pode explicar esse crescimento gigante maior que 20% é a contrapartida para acessar financiamento do Fundo Nacional de Aviação Civil, quando a Gol foi autorizada pelo Ministério de Porto e Aeroportos a receber 2,5 bilhões de reais no último mês de junho.

Assim, a Gol deveria crescer em voos no Nordeste e na Amazônia Legal em pelo menos 15%. Está superando a contrapartida com folga.

Bancos de conexão

Ao analisar a programação prevista para o final de 2026 e início de 2027, é possível identificar bancos de conexões bem estruturados sobretudo à tarde e à noite. Esse último, é uma das gratas surpresas que a companhia começou a instalar em 2026 no aeroporto de Salvador, permitindo pelo menos duas ligações diárias para vários destinos

Na prática, Salvador reafirma o papel de hub cada vez mais relevante na conectividade da companhia, com movimentação forte em todos os turnos do dia.

Previsão a partir do 4º trimestre - ANAC

Banco de Conexões da Tarde (os destinos podem variar a cada dia)

Origem

Chegada em Salvador

Partida de Salvador

Destino

Goiânia

13:30

14:35

Natal

Confins-BH

13:40

14:35

Fortaleza

João Pessoa

13:40

14:35

São Luís

Congonhas

13:45

14:40

Campina Grande

Campinas

13:45

14:40

João Pessoa

Vitória

13:45

14:45

Congonhas

Natal

13:50

14:45

Goiânia

Recife

13:50

14:45

Recife

Porto Seguro

14:00

14:50

Rio de Janeiro

São Luís

14:00

14:50

Maceió

Rio de Janeiro

14:05

14:55

Vitória

Maceió

14:05

15:00

Confins-BH

Fortaleza

14:05

15:00

Porto Seguro

A programação permite conexões envolvendo cidades como Goiânia, Vitória, São Luís, João Pessoa, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Há programação para ligações diretas com todas as capitais do Nordeste, incluindo a cidade de Teresina, com previsões para duas ligações semanais com a capital baiana. (voos a Teresina ainda não à venda)

Há ainda ligações com o interior do Nordeste: Porto Seguro-BA, Petrolina-PE e Campina Grande – PB.

O banco da tarde é particularmente maior. Em um intervalo próximo de trinta minutos, chegam à capital baiana voos provenientes de diferentes regiões do país, alimentando partidas para diversos mercados do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O resultado é um aumento substancial no número de combinações possíveis de viagem através do aeroporto.

Salvador é conhecida por se localizar a no máximo 2 horas de uma grande quantidade de grandes destinos nacionais, facilitando seu papel de ligação, por exemplo, do Sudeste com o Nordeste.

Para os passageiros, amplia as alternativas de conexão e reduz a dependência dos grandes hubs tradicionais (São Paulo e Brasília). Para a companhia, aumenta a eficiência da malha e melhora o aproveitamento da frota.

Para a Bahia, reforça o papel de Salvador como 2º principal centro de conexões do Norte-Nordeste logo após de Recife.

Previsão a partir do 4º trimestre - ANAC

Banco de Conexões da Noite (origens e destinos podem variar a cada dia)

Origem

Chegada em Salvador

Partida de Salvador

Destino

Maceió

22:40

23:30

Campina Grande

Natal

22:45

23:45

Confins-BH

Vitória

22:50

23:50

Maceió

Congonhas

22:50

23:50

Vitória

Confins-BH

22:55

23:50

Fortaleza

Fortaleza

22:55

23:55

Goiânia

Brasília

23:05

23:55

Natal

Recife

23:05

23:55

Recife

Goiânia

23:10

Resultados gerais do aeroporto

Salvador terminou a alta estação de julho movimentando 767.228 passageiros (ANAC) totais com a Gol representando, mais de 53% de fatia de mercado no aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães.

O crescimento sobre julho de 2025 é da ordem de 7,7%, ótimo resultado.

No acumulado do ano, o aeroporto de Salvador movimentou de janeiro a julho 4.954.380 passageiros, posicionando-se como o 8º aeroporto mais movimentado do Brasil.

ANAC (jan-jul 2026)

Aeroporto

Passageiros

GUARULHOS

27.517.307

SÃO PAULO

14.438.919

RIO DE JANEIRO-Galeão

11.124.388

BRASÍLIA

9.952.322

CONFINS

7.410.532

CAMPINAS

7.241.891

RECIFE

5.836.652

SALVADOR

4.954.380

PORTO ALEGRE

4.669.856

RIO DE JANEIRO-Santos Dumont

3.667.598

FORTALEZA

3.544.632

CURITIBA

3.524.740

Nacionalmente, a Gol cresceu a oferta de assentos em 2026 da ordem de 8%.

Pedimos um posicionamento da Gol para seu crescimento robusto em Salvador, mas até a publicação da Coluna, não recebemos uma atualização.

O espaço continua aberto.

*Obs: Antes que você, Leitor, chegue ao fim do texto, preciso falar da minha alegria de chegar à Bahia, preciso falar da minha felicidade de chegar ao jornal A TARDE. Por isso agradeço à Direção do Jornal pela oportunidade de escrever sobre aviação para os leitores baianos.

Instagram: @igorpires.aviacao

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Tags

aviação Bahia malha aérea Turismo

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