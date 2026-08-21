MERCADO AÉREO
Gol reforça papel estratégico da Bahia e amplia operações em Salvador
Avanço operacional da empresa fortalece conexões regionais e voos internacionais na capital
Análise das programações de voos previstos na base da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que a Gol Linhas Aéreas consolidará no aeroporto de Salvador uma operação substancialmente maior no 4º trimestre de 2026, quando comparado a igual período de 2025 (crescimento de 23 a 25% em voos e assentos), igualmente no 1º trimestre de 2027 sobre igual período desse ano (crescimento entre 14% e 15% em voos e assentos): será a maior malha da história da companhia aérea na capital.
O levantamento realizado a partir da ANAC indica não apenas um aumento expressivo na oferta de voo, mas um sensível crescimento na conectividade da companhia, incrementando o papel de Salvador como hub de conexões aéreo (Um hub é um ponto central de conexão. A palavra vem do inglês e significa centro ou eixo.)
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Movimentação Gol em Salvador
(Pousos e Decolagens)
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2025
|
2026
|
Mês
|
Voos
|
Assentos
|
Mês
|
Voos
|
Assentos
|
out
|
2210
|
388.336
|
Out
|
2916
|
519.024
|
nov
|
2124
|
370.228
|
nov
|
2802
|
498.444
|
dez
|
2706
|
478.942
|
dez
|
2974
|
528.948
|
Total
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7040
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1.237.506
|
Total
|
8692
|
1.546.416
|
Crescimento
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23%
|
25%
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Movimentação Gol em Salvador
(Pousos e Decolagens)
|
2026
|
2027
|
Mês
|
Partidas
|
Assentos
|
Mês
|
Partidas
|
Assentos
|
out
|
2990
|
527.642
|
Out
|
2970
|
528.384
|
nov
|
2388
|
419.004
|
Nov
|
2688
|
478.272
|
dez
|
2188
|
383.698
|
Dez
|
2930
|
521.040
|
Total
|
7566
|
1.330.344
|
Total
|
8588
|
1.527.696
|
Crescimento
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14%
|
15%
O movimento chama atenção e permitirá uma média muito próxima de 50 partidas diárias, afirmando o aeroporto de Salvador como a 5ª maior base da Gol no Brasil, após os aeroportos do Galeão, Congonhas, Guarulhos e Brasília.
Para se ter ideia do avanço da Gol em Salvador, basta observar que até 2019, a Gol realizava em média 24 partidas por dia no aeroporto. No pós-pandemia, a empresa resolveu estabelecer em Salvador seu hub do Nordeste.
Além do crescimento orgânico da companhia na base Salvador, outro contexto que pode explicar esse crescimento gigante maior que 20% é a contrapartida para acessar financiamento do Fundo Nacional de Aviação Civil, quando a Gol foi autorizada pelo Ministério de Porto e Aeroportos a receber 2,5 bilhões de reais no último mês de junho.
Assim, a Gol deveria crescer em voos no Nordeste e na Amazônia Legal em pelo menos 15%. Está superando a contrapartida com folga.
Bancos de conexão
Ao analisar a programação prevista para o final de 2026 e início de 2027, é possível identificar bancos de conexões bem estruturados sobretudo à tarde e à noite. Esse último, é uma das gratas surpresas que a companhia começou a instalar em 2026 no aeroporto de Salvador, permitindo pelo menos duas ligações diárias para vários destinos
Na prática, Salvador reafirma o papel de hub cada vez mais relevante na conectividade da companhia, com movimentação forte em todos os turnos do dia.
Previsão a partir do 4º trimestre - ANAC
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Banco de Conexões da Tarde (os
destinos podem variar a cada dia)
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Origem
|
Chegada em Salvador
|
Partida de Salvador
|
Destino
|
Goiânia
|
13:30
|
14:35
|
Natal
|
Confins-BH
|
13:40
|
14:35
|
Fortaleza
|
João Pessoa
|
13:40
|
14:35
|
São Luís
|
Congonhas
|
13:45
|
14:40
|
Campina Grande
|
Campinas
|
13:45
|
14:40
|
João Pessoa
|
Vitória
|
13:45
|
14:45
|
Congonhas
|
Natal
|
13:50
|
14:45
|
Goiânia
|
Recife
|
13:50
|
14:45
|
Recife
|
Porto Seguro
|
14:00
|
14:50
|
Rio de Janeiro
|
São Luís
|
14:00
|
14:50
|
Maceió
|
Rio de Janeiro
|
14:05
|
14:55
|
Vitória
|
Maceió
|
14:05
|
15:00
|
Confins-BH
|
Fortaleza
|
14:05
|
15:00
|
Porto Seguro
A programação permite conexões envolvendo cidades como Goiânia, Vitória, São Luís, João Pessoa, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Há programação para ligações diretas com todas as capitais do Nordeste, incluindo a cidade de Teresina, com previsões para duas ligações semanais com a capital baiana. (voos a Teresina ainda não à venda)
Há ainda ligações com o interior do Nordeste: Porto Seguro-BA, Petrolina-PE e Campina Grande – PB.
O banco da tarde é particularmente maior. Em um intervalo próximo de trinta minutos, chegam à capital baiana voos provenientes de diferentes regiões do país, alimentando partidas para diversos mercados do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O resultado é um aumento substancial no número de combinações possíveis de viagem através do aeroporto.
Salvador é conhecida por se localizar a no máximo 2 horas de uma grande quantidade de grandes destinos nacionais, facilitando seu papel de ligação, por exemplo, do Sudeste com o Nordeste.
Para os passageiros, amplia as alternativas de conexão e reduz a dependência dos grandes hubs tradicionais (São Paulo e Brasília). Para a companhia, aumenta a eficiência da malha e melhora o aproveitamento da frota.
Para a Bahia, reforça o papel de Salvador como 2º principal centro de conexões do Norte-Nordeste logo após de Recife.
Previsão a partir do 4º trimestre - ANAC
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Banco de Conexões da Noite
(origens e destinos podem variar a cada dia)
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Origem
|
Chegada em Salvador
|
Partida de Salvador
|
Destino
|
Maceió
|
22:40
|
23:30
|
Campina Grande
|
Natal
|
22:45
|
23:45
|
Confins-BH
|
Vitória
|
22:50
|
23:50
|
Maceió
|
Congonhas
|
22:50
|
23:50
|
Vitória
|
Confins-BH
|
22:55
|
23:50
|
Fortaleza
|
Fortaleza
|
22:55
|
23:55
|
Goiânia
|
Brasília
|
23:05
|
23:55
|
Natal
|
Recife
|
23:05
|
23:55
|
Recife
|
Goiânia
|
23:10
Resultados gerais do aeroporto
Salvador terminou a alta estação de julho movimentando 767.228 passageiros (ANAC) totais com a Gol representando, mais de 53% de fatia de mercado no aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães.
O crescimento sobre julho de 2025 é da ordem de 7,7%, ótimo resultado.
No acumulado do ano, o aeroporto de Salvador movimentou de janeiro a julho 4.954.380 passageiros, posicionando-se como o 8º aeroporto mais movimentado do Brasil.
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ANAC (jan-jul 2026)
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Aeroporto
|
Passageiros
|
GUARULHOS
|
27.517.307
|
SÃO PAULO
|
14.438.919
|
RIO DE JANEIRO-Galeão
|
11.124.388
|
BRASÍLIA
|
9.952.322
|
CONFINS
|
7.410.532
|
CAMPINAS
|
7.241.891
|
RECIFE
|
5.836.652
|
SALVADOR
|
4.954.380
|
PORTO ALEGRE
|
4.669.856
|
RIO DE JANEIRO-Santos Dumont
|
3.667.598
|
FORTALEZA
|
3.544.632
|
CURITIBA
|
3.524.740
Nacionalmente, a Gol cresceu a oferta de assentos em 2026 da ordem de 8%.
Pedimos um posicionamento da Gol para seu crescimento robusto em Salvador, mas até a publicação da Coluna, não recebemos uma atualização.
O espaço continua aberto.
*Obs: Antes que você, Leitor, chegue ao fim do texto, preciso falar da minha alegria de chegar à Bahia, preciso falar da minha felicidade de chegar ao jornal A TARDE. Por isso agradeço à Direção do Jornal pela oportunidade de escrever sobre aviação para os leitores baianos.
Instagram: @igorpires.aviacao