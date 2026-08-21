Gol reforça papel estratégico da Bahia e amplia operações em Salvador

Análise das programações de voos previstos na base da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que a Gol Linhas Aéreas consolidará no aeroporto de Salvador uma operação substancialmente maior no 4º trimestre de 2026, quando comparado a igual período de 2025 (crescimento de 23 a 25% em voos e assentos), igualmente no 1º trimestre de 2027 sobre igual período desse ano (crescimento entre 14% e 15% em voos e assentos): será a maior malha da história da companhia aérea na capital.

O levantamento realizado a partir da ANAC indica não apenas um aumento expressivo na oferta de voo, mas um sensível crescimento na conectividade da companhia, incrementando o papel de Salvador como hub de conexões aéreo (Um hub é um ponto central de conexão. A palavra vem do inglês e significa centro ou eixo.)

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Movimentação Gol em Salvador (Pousos e Decolagens) 2025 2026 Mês Voos Assentos Mês Voos Assentos out 2210 388.336 Out 2916 519.024 nov 2124 370.228 nov 2802 498.444 dez 2706 478.942 dez 2974 528.948 Total 7040 1.237.506 Total 8692 1.546.416 Crescimento 23% 25%

Movimentação Gol em Salvador (Pousos e Decolagens) 2026 2027 Mês Partidas Assentos Mês Partidas Assentos out 2990 527.642 Out 2970 528.384 nov 2388 419.004 Nov 2688 478.272 dez 2188 383.698 Dez 2930 521.040 Total 7566 1.330.344 Total 8588 1.527.696 Crescimento 14% 15%

O movimento chama atenção e permitirá uma média muito próxima de 50 partidas diárias, afirmando o aeroporto de Salvador como a 5ª maior base da Gol no Brasil, após os aeroportos do Galeão, Congonhas, Guarulhos e Brasília.

Para se ter ideia do avanço da Gol em Salvador, basta observar que até 2019, a Gol realizava em média 24 partidas por dia no aeroporto. No pós-pandemia, a empresa resolveu estabelecer em Salvador seu hub do Nordeste.

Além do crescimento orgânico da companhia na base Salvador, outro contexto que pode explicar esse crescimento gigante maior que 20% é a contrapartida para acessar financiamento do Fundo Nacional de Aviação Civil, quando a Gol foi autorizada pelo Ministério de Porto e Aeroportos a receber 2,5 bilhões de reais no último mês de junho.

Assim, a Gol deveria crescer em voos no Nordeste e na Amazônia Legal em pelo menos 15%. Está superando a contrapartida com folga.

Bancos de conexão

Ao analisar a programação prevista para o final de 2026 e início de 2027, é possível identificar bancos de conexões bem estruturados sobretudo à tarde e à noite. Esse último, é uma das gratas surpresas que a companhia começou a instalar em 2026 no aeroporto de Salvador, permitindo pelo menos duas ligações diárias para vários destinos

Na prática, Salvador reafirma o papel de hub cada vez mais relevante na conectividade da companhia, com movimentação forte em todos os turnos do dia.

Previsão a partir do 4º trimestre - ANAC

Banco de Conexões da Tarde (os destinos podem variar a cada dia) Origem Chegada em Salvador Partida de Salvador Destino Goiânia 13:30 14:35 Natal Confins-BH 13:40 14:35 Fortaleza João Pessoa 13:40 14:35 São Luís Congonhas 13:45 14:40 Campina Grande Campinas 13:45 14:40 João Pessoa Vitória 13:45 14:45 Congonhas Natal 13:50 14:45 Goiânia Recife 13:50 14:45 Recife Porto Seguro 14:00 14:50 Rio de Janeiro São Luís 14:00 14:50 Maceió Rio de Janeiro 14:05 14:55 Vitória Maceió 14:05 15:00 Confins-BH Fortaleza 14:05 15:00 Porto Seguro

A programação permite conexões envolvendo cidades como Goiânia, Vitória, São Luís, João Pessoa, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Há programação para ligações diretas com todas as capitais do Nordeste, incluindo a cidade de Teresina, com previsões para duas ligações semanais com a capital baiana. (voos a Teresina ainda não à venda)

Há ainda ligações com o interior do Nordeste: Porto Seguro-BA, Petrolina-PE e Campina Grande – PB.

O banco da tarde é particularmente maior. Em um intervalo próximo de trinta minutos, chegam à capital baiana voos provenientes de diferentes regiões do país, alimentando partidas para diversos mercados do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O resultado é um aumento substancial no número de combinações possíveis de viagem através do aeroporto.

Salvador é conhecida por se localizar a no máximo 2 horas de uma grande quantidade de grandes destinos nacionais, facilitando seu papel de ligação, por exemplo, do Sudeste com o Nordeste.

Para os passageiros, amplia as alternativas de conexão e reduz a dependência dos grandes hubs tradicionais (São Paulo e Brasília). Para a companhia, aumenta a eficiência da malha e melhora o aproveitamento da frota.

Para a Bahia, reforça o papel de Salvador como 2º principal centro de conexões do Norte-Nordeste logo após de Recife.

Previsão a partir do 4º trimestre - ANAC

Banco de Conexões da Noite (origens e destinos podem variar a cada dia) Origem Chegada em Salvador Partida de Salvador Destino Maceió 22:40 23:30 Campina Grande Natal 22:45 23:45 Confins-BH Vitória 22:50 23:50 Maceió Congonhas 22:50 23:50 Vitória Confins-BH 22:55 23:50 Fortaleza Fortaleza 22:55 23:55 Goiânia Brasília 23:05 23:55 Natal Recife 23:05 23:55 Recife Goiânia 23:10

Resultados gerais do aeroporto

Salvador terminou a alta estação de julho movimentando 767.228 passageiros (ANAC) totais com a Gol representando, mais de 53% de fatia de mercado no aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães.

O crescimento sobre julho de 2025 é da ordem de 7,7%, ótimo resultado.

No acumulado do ano, o aeroporto de Salvador movimentou de janeiro a julho 4.954.380 passageiros, posicionando-se como o 8º aeroporto mais movimentado do Brasil.

ANAC (jan-jul 2026) Aeroporto Passageiros GUARULHOS 27.517.307 SÃO PAULO 14.438.919 RIO DE JANEIRO-Galeão 11.124.388 BRASÍLIA 9.952.322 CONFINS 7.410.532 CAMPINAS 7.241.891 RECIFE 5.836.652 SALVADOR 4.954.380 PORTO ALEGRE 4.669.856 RIO DE JANEIRO-Santos Dumont 3.667.598 FORTALEZA 3.544.632 CURITIBA 3.524.740

Nacionalmente, a Gol cresceu a oferta de assentos em 2026 da ordem de 8%.

Pedimos um posicionamento da Gol para seu crescimento robusto em Salvador, mas até a publicação da Coluna, não recebemos uma atualização.

O espaço continua aberto.

*Obs: Antes que você, Leitor, chegue ao fim do texto, preciso falar da minha alegria de chegar à Bahia, preciso falar da minha felicidade de chegar ao jornal A TARDE. Por isso agradeço à Direção do Jornal pela oportunidade de escrever sobre aviação para os leitores baianos.

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