Bahia terá ampliação de aeroportos com investimento de R$ 180 milhões

A Bahia vem ampliando suas atividades econômicas e, com isso, receberá investimentos de mais de R$ 180 milhões para a ampliação e requalificação dos aeroportos de Paulo Afonso e Lençóis.

Além da ampliação, os aeroportos serão administrados pela GRU Airport, empresa responsável pelo aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo.

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De acordo com o site Movimento Econômico, o Ministério dos Portos e aeroportos afirmou que as obras no aeroporto de Paulo Afonso contará com R$ 106,3 milhões de investimentos para ampliação. O objetivo da requalificação é reforçar a infraestrutura dos aeroportos e impulsionar o crescimento do turismo.

Aeroportos em Paulo Afonso e Lençóis

Atualmente, Paulo Afonso é um dos importantes polos de comércio e serviços da Bahia. O local possui forte ligação com Alagoas e Sergipe, além de ligação aos cânions do Rio São Francisco.

Durante visita ao aeroporto, o ministro Tomé Franca explicou que o terminal atualmente não tem capacidade para receber aeronaves de maior porte e que o objetivo é ampliar sua capacidade de operação.

“Não adianta a gente querer ter voo se não tem o aeroporto preparado para isso. Nosso papel agora é preparar a infraestrutura com o crescimento da aviação e do turismo da região. Vamos continuar trabalhando para termos voos para a capital [Salvador] e para São Paulo, e preparar o aeroporto para poder receber voos comerciais”, afirmou.

Já na cidade de Lençois, o aeroporto Coronel Horácio Matos terá investimento de R$ 80,3 milhões. De acordo com o ministério, os recursos buscam aumentar a capacidade de atendimento no terminal e fortalecer a conexão com o turismo da Chapada Diamantina.

O local possui voos regulares duas vezes por semana, com operações para Salvador e para Confins (MG). O terminal conta atualmente com uma pista de 2.082 metros de comprimento por 30 metros de largura e a expectativa é de que a requalificação contribua para o aumento do fluxo de turistas.

GRU Airport na Bahia

Ambos aeroportos passarão a ser administrados pela GRU Airport. De acordo com o ministério, os terminais já estão em processo de transição de gestão para a empresa.

Atualmente, os Relatórios de Desenvolvimento da Infraestrutura (RDI) já foram protocolados pela concessionária na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e estão em análise. Após a aprovação dos documentos, a empresa deve ter o prazo de 90 dias para assumir os terminais.

Além dos aeroportos da Bahia, também serão administrados pela empresa os aeroportos de Barreirinhas, no Maranhão, São Raimundo Nonato, no Piauí, Canoa Quebrada, no Ceará, além dos aeroportos de Serra Talhada, Garanhuns e Araripina, em Pernambuco.