Aposta de Simões Filho acerta cinco dezenas da Mega-Sena e leva R$ 89 mil

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O prêmio principal da Mega-Sena acumulou após o concurso 3045, realizado neste domingo, 16. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, mas 22 jogos conseguiram cinco acertos e ficaram com prêmios.

Entre os bilhetes premiados está um bolão registrado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A aposta recebeu R$ 89.393,12 e foi feita com seis números, dividida em oito cotas.

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O jogo foi registrado na Lotomania Loterica por meio do canal digital. As dezenas sorteadas no concurso foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.

Além de Simões Filho, houve apostas vencedoras da Quina em municípios dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Nas apostas simples com cinco acertos, o prêmio individual foi de R$ 89.393,18. Nos bolões, o valor destinado a cada participante depende da quantidade de apostas premiadas dentro do jogo.

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a Mega-Sena volta a ser sorteada na terça-feira, 18. A estimativa é de que o prêmio chegue a R$ 45 milhões.