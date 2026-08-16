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SUSTO

Deputado aliado de Jerônimo sofre grave acidente no norte da Bahia

Parlamentar soltou nota informando que envolvidos passam bem

Yuri Abreu
Por
Deputado estadual Roberto Carlos (PV)
Deputado estadual Roberto Carlos (PV) - Foto: Divulgação/Alba
Eleições 2026

O deputado estadual e candidato à reeleição à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Roberto Carlos (PV), sofreu um grave acidente na BR-407, perto do município de Senhor do Bonfim (norte do estado), na noite de sábado, 15.

O parlamentar estava em viagem de carro ao lado de sua equipe de campanha quando tudo aconteceu. Em nota, ele explicou que veículo que vinha no sentido contrário foi para o acostamento e, em seguida, alguns animais correram para a pista.

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"Para evitar a colisão, meu motorista precisou desviar dos animais, mas o veículo acabou colidindo com um animal, saindo da estrada e caindo em uma ribanceira", informou o deputado estadual.

Apesar do susto, Roberto Carlos informou que ele e a sua equipe estão bem. Ninguém ficou ferido. "Agradeço a Deus por esse livramento e também a todos que já estão entrando em contato preocupados comigo e com a nossa equipe", acrescentou.

Agenda continua

Neste domingo, 16, Roberto Carlos disse que segue cumprindo sua agenda de campanha. Desta vez, ele estará no município de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

"Vamos em frente, com fé, tranquilidade e, acima de tudo, muita gratidão a Deus por estarmos bem", finalizou.

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Tags

acidente Bahia Deputado Roberto carlos Senhor do Bonfim

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