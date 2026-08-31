TURISMO
Após 6 anos parado, “Trem da Morte” volta a ligar Brasil e Bolívia
Linha ferroviária liga fronteira com o Brasil a Santa Cruz de la Sierra
Conhecido pelo apelido de “Trem da Morte”, o histórico serviço ferroviário que liga a fronteira da Bolívia com o Brasil a Santa Cruz de la Sierra voltou a funcionar após seis anos de interrupção. A linha havia sido paralisada durante a pandemia de Covid-19.
A composição parte de Puerto Quijarro, cidade boliviana vizinha a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e percorre cerca de 618 quilômetros até Santa Cruz de la Sierra, um dos principais centros econômicos da Bolívia.
Como funciona o Trem da Morte
O serviço voltou a operar com viagens semanais nos dois sentidos. A saída de Puerto Quijarro ocorre aos domingos, às 13h. No sentido contrário, o trem deixa Santa Cruz de la Sierra às sextas-feiras, também às 13h.
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O percurso passa por estações como El Carmen, Roboré e San José. A viagem leva aproximadamente 20 horas, mas o tempo pode variar de acordo com as condições da ferrovia.
Os bilhetes custam cerca de R$ 160. Os passageiros podem comprar as passagens diretamente nos guichês da estação de Puerto Quijarro ou por canais digitais.
Rota passa pela região da Chiquitania
O trajeto atravessa a Chiquitania, região boliviana conhecida por seus atrativos naturais e que costuma atrair turistas e mochileiros.
A ferrovia também tem importância para a conexão da Bolívia com países vizinhos. A operação é feita pela Ferroviaria Oriental, concessionária responsável por uma malha de aproximadamente 1.244 quilômetros de trilhos.
A rede ferroviária conecta diferentes áreas do leste boliviano às fronteiras com Brasil e Argentina.
Por que o trem é chamado de “Trem da Morte”?
Apesar do apelido histórico, o nome não significa que o serviço tenha como característica atual um risco específico aos passageiros. A denominação se consolidou ao longo da história da linha e passou a fazer parte do imaginário de viajantes que percorrem a rota.
Com a retomada das viagens, o trecho voltou a ser uma alternativa para quem deseja cruzar a região por via ferroviária e chegar a Santa Cruz de la Sierra partindo da fronteira brasileira.