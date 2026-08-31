Após 6 anos parado, “Trem da Morte” volta a ligar Brasil e Bolívia

Siga o A TARDE no Google

Conhecido pelo apelido de “Trem da Morte”, o histórico serviço ferroviário que liga a fronteira da Bolívia com o Brasil a Santa Cruz de la Sierra voltou a funcionar após seis anos de interrupção. A linha havia sido paralisada durante a pandemia de Covid-19.

A composição parte de Puerto Quijarro, cidade boliviana vizinha a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e percorre cerca de 618 quilômetros até Santa Cruz de la Sierra, um dos principais centros econômicos da Bolívia.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona o Trem da Morte

O serviço voltou a operar com viagens semanais nos dois sentidos. A saída de Puerto Quijarro ocorre aos domingos, às 13h. No sentido contrário, o trem deixa Santa Cruz de la Sierra às sextas-feiras, também às 13h.

O percurso passa por estações como El Carmen, Roboré e San José. A viagem leva aproximadamente 20 horas, mas o tempo pode variar de acordo com as condições da ferrovia.

Os bilhetes custam cerca de R$ 160. Os passageiros podem comprar as passagens diretamente nos guichês da estação de Puerto Quijarro ou por canais digitais.

Rota passa pela região da Chiquitania

O trajeto atravessa a Chiquitania, região boliviana conhecida por seus atrativos naturais e que costuma atrair turistas e mochileiros.

A ferrovia também tem importância para a conexão da Bolívia com países vizinhos. A operação é feita pela Ferroviaria Oriental, concessionária responsável por uma malha de aproximadamente 1.244 quilômetros de trilhos.

A rede ferroviária conecta diferentes áreas do leste boliviano às fronteiras com Brasil e Argentina.

Por que o trem é chamado de “Trem da Morte”?

Apesar do apelido histórico, o nome não significa que o serviço tenha como característica atual um risco específico aos passageiros. A denominação se consolidou ao longo da história da linha e passou a fazer parte do imaginário de viajantes que percorrem a rota.

Com a retomada das viagens, o trecho voltou a ser uma alternativa para quem deseja cruzar a região por via ferroviária e chegar a Santa Cruz de la Sierra partindo da fronteira brasileira.