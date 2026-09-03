Paraíso no Nordeste ganhará aeroporto de mais de R$100 milhões

Os turistas que visitarem Jericoacoara, no Ceará, contarão com uma estrutura de peso ao chegar no paraíso nordestino. O Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa, conhecido como Aeroporto de Jericoacoara (JJD), ganhará um investimento de R$ 100 milhões para ampliação nos próximos meses.

Gerido pela Fraport Brasil, o terminal terá seu teto substituído e suas áreas comuns expandidas. Além da construção de novas salas de embarque e desembarque, balcões de check-in e instalação de cerca operacional completa.

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A previsão é que as obras iniciem entre fevereiro e março de 2027, com prazo de execução de até 36 meses. A previsão inicial de investimento é de R$ 101,1 milhões, porém os orçamentos ainda não foram finalizados.

Companhias aéreas que operam no aeroporto

Localizado no município de Cruz (CE), a 219,91 km de Fortaleza e a 55 minutos de carro da vila de Jericoacoara, o aeroporto recebe a operação de três companhias, são elas: Azul, Latam e Gol.

A Latam e a Gol operam voos para Guarulhos (SP), enquanto a Azul mantém rotas para Confins (MG). Os demais voos para outras localidades são realizados por meio de conexões em outros aeroportos nacionais e internacionais.