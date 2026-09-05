Falindo? Carter’s fecha lojas após 161 anos no mercado

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Uma das maiores empresas de roupas infantis da América do Norte está reduzindo o número de lojas físicas nos Estados Unidos. A Carter’s, que possui 161 anos de história, fechou 29 unidades nos dois primeiros trimestres de 2026.

A movimentação acontece mesmo com o crescimento das vendas da companhia. A varejista registrou alta de 5,1% nas vendas comparáveis nos Estados Unidos no segundo trimestre deste ano, alcançando o quinto trimestre consecutivo de crescimento.

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A redução da rede está relacionada a uma mudança no comportamento dos consumidores e ao cenário enfrentado pelo varejo tradicional norte-americano.

Carter’s fecha 29 lojas em 2026

De acordo com informações apresentadas pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Carter’s abriu quatro lojas e fechou 29 nos dois primeiros trimestres de 2026.

Em 4 de julho deste ano, a companhia tinha 1.042 lojas próprias de varejo espalhadas pela América do Norte.

A estratégia ocorre em meio à mudança nos hábitos de compra de roupas infantis. Grandes redes generalistas, como Target e Walmart, vêm ganhando espaço nesse mercado.

Segundo dados da consultoria Deloitte, as chamadas mass merchants, redes que comercializam diferentes categorias de produtos, já concentram 80% dos gastos planejados pelos consumidores durante o período de volta às aulas.

Marca tem 161 anos de história

A Carter’s foi criada em 1865, a partir de uma pequena fábrica de malhas em Massachusetts.

Ao longo de sua trajetória, a empresa cresceu até se tornar a maior fabricante de roupas infantis da América do Norte. Nesse processo, também ampliou seu portfólio por meio da aquisição de marcas como a OshKosh B’gosh.

A companhia construiu sua presença entre diferentes gerações de pais com roupas infantis e preços voltados ao mercado de massa.

Agora, porém, a estratégia envolve uma redução seletiva das lojas físicas para acompanhar as mudanças no setor.

Shoppings também enfrentam retração



A dificuldade não está restrita à Carter’s. O fechamento de lojas acontece em um momento de transformação do varejo norte-americano, especialmente nos shoppings tradicionais.

A redução do fluxo e a mudança na forma como os consumidores realizam suas compras têm pressionado varejistas com unidades de baixo desempenho.

A consultoria Capital One Shopping projeta que até 87% dos shoppings tradicionais dos Estados Unidos podem fechar na próxima década.

Nesse cenário, empresas do setor precisam rever a presença física e concentrar suas operações em unidades com melhor desempenho.

Vendas da Carter’s continuam crescendo

Apesar da redução no número de lojas, os resultados mostram que a demanda pelos produtos da Carter’s continua.

No segundo trimestre de 2026, as vendas comparáveis da empresa nos Estados Unidos cresceram 5,1%. Foi o quinto trimestre consecutivo de avanço nesse indicador.

O resultado, porém, veio acompanhado de um fator extraordinário.

Quase todo o crescimento do lucro operacional da companhia foi influenciado por um reembolso pontual de US$ 128 milhões relacionado a tarifas de importação pagas anteriormente.

Por isso, o resultado não representa necessariamente uma melhora equivalente na rentabilidade da operação.

Sem considerar esse valor extraordinário, o lucro operacional ajustado ficou em US$ 18,1 milhões no segundo trimestre de 2026, contra US$ 11,8 milhões registrados no mesmo período de 2025.

A Carter’s, portanto, mantém crescimento nas vendas ao mesmo tempo em que reduz sua presença física. A estratégia acompanha uma mudança no comportamento dos consumidores e o cenário de retração enfrentado pelo varejo tradicional nos Estados Unidos.