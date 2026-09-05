ECONOMIA
Falindo? Carter’s fecha lojas após 161 anos no mercado
Carter’s reduziu número de unidades mesmo com alta nas vendas
Uma das maiores empresas de roupas infantis da América do Norte está reduzindo o número de lojas físicas nos Estados Unidos. A Carter’s, que possui 161 anos de história, fechou 29 unidades nos dois primeiros trimestres de 2026.
A movimentação acontece mesmo com o crescimento das vendas da companhia. A varejista registrou alta de 5,1% nas vendas comparáveis nos Estados Unidos no segundo trimestre deste ano, alcançando o quinto trimestre consecutivo de crescimento.
A redução da rede está relacionada a uma mudança no comportamento dos consumidores e ao cenário enfrentado pelo varejo tradicional norte-americano.
Carter’s fecha 29 lojas em 2026
De acordo com informações apresentadas pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Carter’s abriu quatro lojas e fechou 29 nos dois primeiros trimestres de 2026.
Em 4 de julho deste ano, a companhia tinha 1.042 lojas próprias de varejo espalhadas pela América do Norte.
A estratégia ocorre em meio à mudança nos hábitos de compra de roupas infantis. Grandes redes generalistas, como Target e Walmart, vêm ganhando espaço nesse mercado.
Segundo dados da consultoria Deloitte, as chamadas mass merchants, redes que comercializam diferentes categorias de produtos, já concentram 80% dos gastos planejados pelos consumidores durante o período de volta às aulas.
Marca tem 161 anos de história
A Carter’s foi criada em 1865, a partir de uma pequena fábrica de malhas em Massachusetts.
Ao longo de sua trajetória, a empresa cresceu até se tornar a maior fabricante de roupas infantis da América do Norte. Nesse processo, também ampliou seu portfólio por meio da aquisição de marcas como a OshKosh B’gosh.
A companhia construiu sua presença entre diferentes gerações de pais com roupas infantis e preços voltados ao mercado de massa.
Agora, porém, a estratégia envolve uma redução seletiva das lojas físicas para acompanhar as mudanças no setor.
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Shoppings também enfrentam retração
A dificuldade não está restrita à Carter’s. O fechamento de lojas acontece em um momento de transformação do varejo norte-americano, especialmente nos shoppings tradicionais.
A redução do fluxo e a mudança na forma como os consumidores realizam suas compras têm pressionado varejistas com unidades de baixo desempenho.
A consultoria Capital One Shopping projeta que até 87% dos shoppings tradicionais dos Estados Unidos podem fechar na próxima década.
Nesse cenário, empresas do setor precisam rever a presença física e concentrar suas operações em unidades com melhor desempenho.
Vendas da Carter’s continuam crescendo
Apesar da redução no número de lojas, os resultados mostram que a demanda pelos produtos da Carter’s continua.
No segundo trimestre de 2026, as vendas comparáveis da empresa nos Estados Unidos cresceram 5,1%. Foi o quinto trimestre consecutivo de avanço nesse indicador.
O resultado, porém, veio acompanhado de um fator extraordinário.
Quase todo o crescimento do lucro operacional da companhia foi influenciado por um reembolso pontual de US$ 128 milhões relacionado a tarifas de importação pagas anteriormente.
Por isso, o resultado não representa necessariamente uma melhora equivalente na rentabilidade da operação.
Sem considerar esse valor extraordinário, o lucro operacional ajustado ficou em US$ 18,1 milhões no segundo trimestre de 2026, contra US$ 11,8 milhões registrados no mesmo período de 2025.
A Carter’s, portanto, mantém crescimento nas vendas ao mesmo tempo em que reduz sua presença física. A estratégia acompanha uma mudança no comportamento dos consumidores e o cenário de retração enfrentado pelo varejo tradicional nos Estados Unidos.