Gigante da carne fecha fábrica de surpresa e demite 2 mil funcionários

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Uma das maiores empresas de processamento de carne dos Estados Unidos fechou de forma repentina uma fábrica de carne bovina e deixou mais de 2,5 mil trabalhadores sem emprego. A Tyson Foods encerrou as atividades da unidade localizada em Joslin, Illinois, no dia 14 de agosto de 2026.

O anúncio pegou os funcionários de surpresa e provocou impactos econômicos e sociais na região das Quad Cities. A situação chama ainda mais atenção pelo tamanho do município: Joslin tem apenas 56 habitantes e tinha a megafábrica como sua principal base econômica.

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Grande parte dos trabalhadores afetados é formada por imigrantes vindos da África, América Latina e Birmânia.

Por que a Tyson Foods fechou a fábrica?

Segundo a Tyson Foods, o encerramento faz parte de uma reestruturação nacional planejada para reorganizar as operações da empresa no longo prazo.

Com a mudança, a companhia pretende concentrar a produção de carne bovina em três unidades localizadas na região central dos Estados Unidos. Dentro da mesma estratégia, outra fábrica, no estado de Utah, também teve as atividades encerradas.

A empresa atribuiu a decisão, ainda, à redução histórica do número de bovinos disponíveis no país. O rebanho norte-americano chegou ao menor patamar em 75 anos depois de sete anos consecutivos de queda.

Entre os fatores apontados estão as secas prolongadas no Oeste dos Estados Unidos, associadas às mudanças climáticas, o aumento dos preços do diesel e dos fertilizantes e o processo de consolidação corporativa no setor agroindustrial.

Trabalhadores dizem que não foram avisados

O fechamento da fábrica aconteceu de maneira imediata e, segundo relatos dos funcionários, sem aviso prévio.

No dia 14 de agosto, trabalhadores do turno da manhã receberam os comunicados de demissão dentro do refeitório, enquanto os acessos à unidade eram controlados pelos supervisores.

Já quem trabalhava no turno da tarde encontrou os portões fechados. Os funcionários foram informados de que a fábrica não voltaria a operar.

Os trabalhadores demitidos deverão receber o equivalente ao pagamento de 36 horas semanais até outubro de 2026. O valor, no entanto, é menor do que a remuneração que muitos recebiam anteriormente com as horas extras.

Sindicato e políticos criticam decisão



A forma como o encerramento foi conduzido provocou reação de representantes políticos e sindicais.

Os senadores norte-americanos Dick Durbin e Tammy Duckworth, além do deputado Eric Sorensen, classificaram o fechamento como uma medida devastadora para as famílias da região.

O sindicato UFCW (United Food and Commercial Workers) Local 1546, que representa mais de 2 mil trabalhadores da fábrica, afirmou que não recebeu aviso antecipado sobre o encerramento.

De acordo com a entidade, a comunicação prévia poderia ter permitido a busca por alternativas econômicas para tentar manter a unidade funcionando.

Após o fechamento, parte dos trabalhadores passou a questionar também a atuação do sindicato. Os funcionários criticam o acordo firmado com a empresa depois do encerramento da fábrica e reivindicam indenizações maiores.

Demitidos fazem protestos

A revolta dos trabalhadores também chegou às ruas.

Um grupo de funcionários demitidos realizou manifestações em frente à fábrica fechada e levou os protestos até o Capitólio do estado de Illinois, em Springfield.

Os trabalhadores pedem que o governador JB Pritzker amplie o auxílio destinado às pessoas afetadas pelo fechamento.

Outra reivindicação é que o poder público intervenha para avaliar a possibilidade de reabertura da unidade sob controle estadual.

Fechamento afeta economia de cidade pequena

A paralisação da fábrica representa um impacto significativo para Joslin, município que possui apenas 56 habitantes.

A unidade da Tyson Foods funcionava como a principal base econômica da cidade e empregava milhares de pessoas que vivem na região das Quad Cities.

Além das famílias que perderam a principal fonte de renda, o fechamento também movimentou uma crise econômica e social em uma região que dependia diretamente da operação da fábrica.

A Tyson Foods afirma que a reorganização busca preparar a empresa para o longo prazo diante da atual situação do mercado de carne bovina nos Estados Unidos.