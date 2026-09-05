Lotofácil da Independência vai sortear R$ 300 milhões; veja como participar

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A Caixa Econômica Federal vai realizar, no dia 15 de setembro, terça-feira, o sorteio especial da Lotofácil da Independência 2026. Como prêmio, serão sorteados R$ R$ 300 milhões.

Vale ressaltar que desde a última quinta-feira, 3, as apostas feitas na Lotofácil serão exclusivamente utilizadas para o concurso especial da Lotofácil de Independência.

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Concurso chega a 15º edição

A edição de 2026 será a 15º vez que o concurso vai acontecer. Em 2025, 54 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 4.293.824,84 cada uma.

Quando será o sorteio?

O concurso especial de número 3.780 será realizado no dia 15 de setembro, terça-feira, às 11h, no horário de Brasília.

A premiação prevista chega a R$ 300 milhões.

Lotofácil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Veja como participar

Para participar, o interessado deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante da Lotofácil, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O interessado ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, quando os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia 14 de setembro nas lotéricas de todo o país, utilizando o volante específico do concurso.

Ainda é possível apostar digitalmente pelo portal das Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários iOS e Android.

Lotofácil - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Bolão

Os apostadores ainda podem participar de bolões, uma modalidade que permite que as apostas sejam feitas em grupos.

Para isso, as pessoas devem preencher o campo próprio no volante ou adquirir cotas dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso uma tarifa de serviço adicional de até 35% pode ser cobrado sobre o valor da cota.

De acordo com a Caixa, para os bolões, as apostas poderão ser realizadas até as 10h do dia 15 de setembro. A aposta simples, com 15 números marcados, custa R$ 3,50.

Nenhum outro bilhete teve 15 acertos - Foto: Reprodução

O prêmio acumula?

Como sempre ocorre nos concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados.

Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação.