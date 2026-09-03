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Gigante aérea escolhe Salvador para instalar sua única base de manutenção no Nordeste

Nova estrutura, única da companhia no Nordeste e já conta com profissionais contratados

Iarla Queiroz
Por
Avisão em procedimento de pouso em Salvador
Avisão em procedimento de pouso em Salvador - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Salvador ganhou uma nova posição estratégica no setor de aviação. A LATAM anunciou, nesta quinta-feira, 3, a implantação de sua única base de manutenção aeronáutica no Nordeste. A estrutura, instalada na capital baiana, já iniciou as atividades e chega acompanhada de uma frente voltada à formação de profissionais especializados, em parceria com o SENAI CIMATEC.

A iniciativa amplia a presença da companhia na Bahia e coloca o estado em uma posição ainda mais relevante dentro da operação da empresa no país. Além da manutenção de aeronaves, a proposta envolve a criação de empregos qualificados e a preparação de mão de obra local para atender à demanda do setor aeronáutico.

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Segundo Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, pelo menos 30 técnicos e mecânicos já foram contratados para atuar na estrutura. Ao todo, a primeira etapa reúne cerca de 50 profissionais, entre trabalhadores da manutenção, alunos e equipe de suporte.

“Isso traz um aumento em uma profissão que é altamente qualificada e exige treinamento”, afirmou Macedo ao portal A TARDE.

Salvador passa a concentrar manutenção de aeronaves no Nordeste

A base de Salvador é dedicada à chamada manutenção programada, realizada periodicamente nas aeronaves. Antes da instalação da estrutura, a LATAM não possuía um ponto próprio desse tipo no Nordeste.

Na prática, a presença da unidade permite que aeronaves que operam na região realizem parte dos procedimentos de manutenção sem a necessidade de serem deslocadas para outras localidades. A mudança, segundo a companhia, aumenta a eficiência da operação e mantém o foco nos protocolos de segurança.

“Todos os aviões precisam passar por o que a gente chama de "manutenção programada". Essas manutenções são feitas normalmente em alguns pontos e, até então, a gente não tinha um ponto aqui no Nordeste. E a Bahia será esse ponto a partir de agora”, declarou Eduardo Macedo.

Apesar de não se tratar das intervenções mais pesadas realizadas em aeronaves, os procedimentos são considerados essenciais para a operação. A estrutura instalada em Salvador permite que esses serviços sejam realizados mais próximos dos locais onde a companhia mantém sua operação.

Para a Bahia, porém, o impacto vai além da logística dos aviões.

Nova base amplia oferta de empregos especializados

A chegada da LATAM cria uma demanda por profissionais com formação específica em manutenção aeronáutica. É justamente nesse ponto que entra a parceria com o SENAI CIMATEC, que já mantém formação técnica voltada para a área.

O SENAI CIMATEC oferece o curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula, com formação prática e teórica voltada para a estrutura das aeronaves. Os alunos estudam componentes como fuselagem, asas, comandos de voo, trem de pouso e sistemas hidráulicos e pneumáticos, além de procedimentos de inspeção, reparo e montagem.

A formação também aborda normas de segurança, leitura de manuais técnicos e padrões utilizados na aviação. A proposta é aproximar o conteúdo ensinado da realidade encontrada no mercado de trabalho.

Para Eduardo Macedo, a parceria entre a empresa e a instituição de ensino pode ajudar a transformar a nova base em um ponto de atração de profissionais e negócios ligados à aviação.

“A gente estabeleceu essa parceria com o SENAI CIMATEC exatamente para aproveitar toda a infraestrutura e toda a questão de treinamento que eles possuem. Ela é o início e pode se transformar num polo, como o secretário falou, de atração para esse tipo de emprego”, afirmou.

Formação de mão de obra baiana

A instalação da base ocorre em um momento em que a Bahia busca ampliar sua participação no setor aeroespacial. Em 2025, o SENAI CIMATEC iniciou as atividades do Parque Industrial e Tecnológico Aeroespacial da Bahia, com estruturas voltadas à pesquisa, inovação e formação profissional para o segmento. Na ocasião, também foi realizada a aula inaugural do curso técnico de Manutenção em Aeronaves.

Para o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar, a qualificação profissional é um dos principais efeitos da chegada da estrutura da LATAM.

“A chegada desse equipamento se deu também a um trabalho já desenvolvido pelo SENAI CIMATEC no Estado, onde foi implantado esse centro aeroespacial, que é um ímã na atração de equipamentos como esse que a LATAM está implantando aqui”, afirmou.

Segundo Bacellar, a combinação entre empresas e instituições de formação pode elevar o nível de especialização dos trabalhadores baianos.

“O equipamento como esse qualifica o mercado de trabalho, dá oportunidade para que nós tenhamos aqui no nosso Estado postos de trabalho mais especializados. Com isso, a mão de obra da Bahia vai avançar, vai estar mais qualificada”, declarou.

O curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula é oferecido pelo SENAI CIMATEC, em Salvador, com duração prevista de 24 meses. A formação prepara os estudantes para atividades relacionadas à manutenção da estrutura das aeronaves e possui aulas práticas direcionadas às exigências do setor.

Avião da LATAM
Avião da LATAM - Foto: Divulgação | LATAM

Bahia ganha espaço na estratégia da LATAM

A implantação da base de manutenção também acompanha o crescimento da operação da companhia na Bahia. Atualmente, a LATAM mantém voos nos aeroportos de Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista.

A expansão faz parte de um movimento mais amplo da empresa no Brasil, que também envolve o crescimento da frota e a ampliação da estrutura de manutenção para novos modelos de aeronaves.

Com a chegada da unidade a Salvador, a Bahia passa a ocupar um espaço que até então não existia na rede de manutenção programada da companhia no Nordeste.

LATAM instala em Salvador sua única base de manutenção
LATAM instala em Salvador sua única base de manutenção - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Mais do que receber aeronaves para procedimentos técnicos, a nova estrutura abre uma frente para a formação e contratação de profissionais especializados. Para o estado, a expectativa é que a combinação entre a operação da LATAM, o SENAI CIMATEC e o ecossistema aeroespacial ajude a criar uma cadeia de mão de obra cada vez mais preparada para atender ao setor.

“Essa conversa está integrada através de todo esse ecossistema que a Bahia vem nos permitindo estabelecer e, como eu falei, a Bahia tem sido cada vez mais relevante para a LATAM”, concluiu Eduardo Macedo.

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