Gigante aérea escolhe Salvador para instalar sua única base de manutenção no Nordeste

Salvador ganhou uma nova posição estratégica no setor de aviação. A LATAM anunciou, nesta quinta-feira, 3, a implantação de sua única base de manutenção aeronáutica no Nordeste. A estrutura, instalada na capital baiana, já iniciou as atividades e chega acompanhada de uma frente voltada à formação de profissionais especializados, em parceria com o SENAI CIMATEC.

A iniciativa amplia a presença da companhia na Bahia e coloca o estado em uma posição ainda mais relevante dentro da operação da empresa no país. Além da manutenção de aeronaves, a proposta envolve a criação de empregos qualificados e a preparação de mão de obra local para atender à demanda do setor aeronáutico.

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Segundo Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, pelo menos 30 técnicos e mecânicos já foram contratados para atuar na estrutura. Ao todo, a primeira etapa reúne cerca de 50 profissionais, entre trabalhadores da manutenção, alunos e equipe de suporte.

“Isso traz um aumento em uma profissão que é altamente qualificada e exige treinamento”, afirmou Macedo ao portal A TARDE.

Salvador passa a concentrar manutenção de aeronaves no Nordeste

A base de Salvador é dedicada à chamada manutenção programada, realizada periodicamente nas aeronaves. Antes da instalação da estrutura, a LATAM não possuía um ponto próprio desse tipo no Nordeste.

Na prática, a presença da unidade permite que aeronaves que operam na região realizem parte dos procedimentos de manutenção sem a necessidade de serem deslocadas para outras localidades. A mudança, segundo a companhia, aumenta a eficiência da operação e mantém o foco nos protocolos de segurança.

“Todos os aviões precisam passar por o que a gente chama de "manutenção programada". Essas manutenções são feitas normalmente em alguns pontos e, até então, a gente não tinha um ponto aqui no Nordeste. E a Bahia será esse ponto a partir de agora”, declarou Eduardo Macedo.

Apesar de não se tratar das intervenções mais pesadas realizadas em aeronaves, os procedimentos são considerados essenciais para a operação. A estrutura instalada em Salvador permite que esses serviços sejam realizados mais próximos dos locais onde a companhia mantém sua operação.

Para a Bahia, porém, o impacto vai além da logística dos aviões.

Nova base amplia oferta de empregos especializados

A chegada da LATAM cria uma demanda por profissionais com formação específica em manutenção aeronáutica. É justamente nesse ponto que entra a parceria com o SENAI CIMATEC, que já mantém formação técnica voltada para a área.

O SENAI CIMATEC oferece o curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula, com formação prática e teórica voltada para a estrutura das aeronaves. Os alunos estudam componentes como fuselagem, asas, comandos de voo, trem de pouso e sistemas hidráulicos e pneumáticos, além de procedimentos de inspeção, reparo e montagem.

A formação também aborda normas de segurança, leitura de manuais técnicos e padrões utilizados na aviação. A proposta é aproximar o conteúdo ensinado da realidade encontrada no mercado de trabalho.

Para Eduardo Macedo, a parceria entre a empresa e a instituição de ensino pode ajudar a transformar a nova base em um ponto de atração de profissionais e negócios ligados à aviação.

“A gente estabeleceu essa parceria com o SENAI CIMATEC exatamente para aproveitar toda a infraestrutura e toda a questão de treinamento que eles possuem. Ela é o início e pode se transformar num polo, como o secretário falou, de atração para esse tipo de emprego”, afirmou.

Formação de mão de obra baiana

A instalação da base ocorre em um momento em que a Bahia busca ampliar sua participação no setor aeroespacial. Em 2025, o SENAI CIMATEC iniciou as atividades do Parque Industrial e Tecnológico Aeroespacial da Bahia, com estruturas voltadas à pesquisa, inovação e formação profissional para o segmento. Na ocasião, também foi realizada a aula inaugural do curso técnico de Manutenção em Aeronaves.

Para o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar, a qualificação profissional é um dos principais efeitos da chegada da estrutura da LATAM.

“A chegada desse equipamento se deu também a um trabalho já desenvolvido pelo SENAI CIMATEC no Estado, onde foi implantado esse centro aeroespacial, que é um ímã na atração de equipamentos como esse que a LATAM está implantando aqui”, afirmou.

Segundo Bacellar, a combinação entre empresas e instituições de formação pode elevar o nível de especialização dos trabalhadores baianos.

“O equipamento como esse qualifica o mercado de trabalho, dá oportunidade para que nós tenhamos aqui no nosso Estado postos de trabalho mais especializados. Com isso, a mão de obra da Bahia vai avançar, vai estar mais qualificada”, declarou.

O curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula é oferecido pelo SENAI CIMATEC, em Salvador, com duração prevista de 24 meses. A formação prepara os estudantes para atividades relacionadas à manutenção da estrutura das aeronaves e possui aulas práticas direcionadas às exigências do setor.

Avião da LATAM - Foto: Divulgação | LATAM

Bahia ganha espaço na estratégia da LATAM



A implantação da base de manutenção também acompanha o crescimento da operação da companhia na Bahia. Atualmente, a LATAM mantém voos nos aeroportos de Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista.

A expansão faz parte de um movimento mais amplo da empresa no Brasil, que também envolve o crescimento da frota e a ampliação da estrutura de manutenção para novos modelos de aeronaves.

Com a chegada da unidade a Salvador, a Bahia passa a ocupar um espaço que até então não existia na rede de manutenção programada da companhia no Nordeste.

LATAM instala em Salvador sua única base de manutenção - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Mais do que receber aeronaves para procedimentos técnicos, a nova estrutura abre uma frente para a formação e contratação de profissionais especializados. Para o estado, a expectativa é que a combinação entre a operação da LATAM, o SENAI CIMATEC e o ecossistema aeroespacial ajude a criar uma cadeia de mão de obra cada vez mais preparada para atender ao setor.

“Essa conversa está integrada através de todo esse ecossistema que a Bahia vem nos permitindo estabelecer e, como eu falei, a Bahia tem sido cada vez mais relevante para a LATAM”, concluiu Eduardo Macedo.