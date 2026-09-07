SAINDO DO SUFOCO
Baianos podem negociar dívidas com até 99% de desconto; veja como
Campanha do Serasa Limpa Nome reúne mais de 550 mil ofertas com desconto máximo na Bahia
Os consumidores da Bahia que possuem débitos com bancos, água ou luz, por exemplo, têm até a próxima quarta-feira, 9, para negociar dívidas com descontos de até 99%.
Segundo a Serasa, são mais de 550.330 ofertas com o desconto máximo disponíveis para mais de 105 mil clientes no estado, dentro de uma campanha que reúne mais de 2 mil empresas.
Quais dívidas podem ser negociadas?
Entre as pendências incluídas na campanha estão dívidas com:
- Bancos
- Varejistas
- Financeiras
- Securitizadoras
- Empresas responsáveis por serviços básicos, como água, luz e gás
Em todo o país, 8,7 milhões de débitos podem ser quitados com até 99% de desconto. A campanha também oferece cupons extras que podem chegar a R$ 500.
Ao todo, mais de 1,6 milhão de brasileiros têm uma ou mais dívidas com possibilidade de receber o desconto máximo.
Mais de 680 mil negociações foram fechadas entre janeiro e agosto deste ano
De acordo com levantamento da Serasa, mais de 680 mil negociações com 99% de desconto foram fechadas entre janeiro e agosto de 2026. Para Aline Maciel, diretora da Serasa, a ampliação das oportunidades busca facilitar a retomada do equilíbrio financeiro.
“Na primeira edição do 09/09 da Serasa, realizado no ano passado, registramos mais de 224 mil acordos realizados apenas nesta data. Neste ano, buscamos ampliar ainda mais as oportunidades, reforçando nosso propósito de tornar o recomeço financeiro mais simples e vantajoso para o brasileiro”, afirmou.
Inadimplência bate recorde
A campanha ocorre em um cenário de alta da inadimplência no país. Segundo a Serasa, o número de pessoas com dívidas atrasadas vem crescendo em ritmo mais lento desde abril, mas atingiu o maior patamar da série histórica da empresa.
São mais de 83,9 milhões de inadimplentes, o equivalente a 51,04% da população adulta. Ao todo, existem mais de 348 milhões de dívidas negativadas, uma média de quatro pendências por pessoa.
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O volume total de débitos ultrapassa R$ 586 bilhões, enquanto a dívida média por inadimplente é de R$ 6.987,23.
Na Bahia, são 5.194.983 pessoas inadimplentes. Os principais segmentos das dívidas no estado são:
- Bancos e cartões, com 32,22%
- Financeiras (22,71%)
- Varejo (14,48%)
- Contas de consumo (12,65%)
Como funciona a campanha
Segundo Aline Maciel, o cenário de endividamento está relacionado, entre outros fatores, aos juros elevados e às dificuldades de equilíbrio do orçamento familiar.
“É nesse contexto que a educação financeira se torna decisiva: entender o próprio orçamento, priorizar dívidas e buscar renegociação antes que o problema se acumule são passos que fazem diferença real na vida do consumidor”, explicou.
Quem fechar um acordo à vista utilizando o cupom da campanha recebe, além do desconto extra na negociação, um segundo cupom para compras no Mercado Livre. O benefício pode ser utilizado com o saldo em conta ou com o Cofrinho Mercado Livre como forma de pagamento.
Como negociar minhas dívidas no Serasa Limpa Nome com cupons?
- Atualize, baixe o app ou acesse o site da Serasa
- Negocie sua dívida ativando o cupom de desconto disponível na oferta;
- Pague o acordo à vista;
- Receba por e-mail o aviso de que o seu cupom para compras no Mercado Livre já está disponível;
- Acesse o link recebido e conclua a ativação no ambiente do Mercado Pago;
- Acesse o saldo em conta ou o “Cofrinho Mercado Livre” para usar o cupom em sua próxima compra;
- Confira o regulamento neste link.