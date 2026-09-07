Baianos podem negociar dívidas com até 99% de desconto; veja como

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Os consumidores da Bahia que possuem débitos com bancos, água ou luz, por exemplo, têm até a próxima quarta-feira, 9, para negociar dívidas com descontos de até 99%.

Segundo a Serasa, são mais de 550.330 ofertas com o desconto máximo disponíveis para mais de 105 mil clientes no estado, dentro de uma campanha que reúne mais de 2 mil empresas.

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Quais dívidas podem ser negociadas?

Entre as pendências incluídas na campanha estão dívidas com:

Bancos

Varejistas

Financeiras

Securitizadoras

Empresas responsáveis por serviços básicos, como água, luz e gás

Em todo o país, 8,7 milhões de débitos podem ser quitados com até 99% de desconto. A campanha também oferece cupons extras que podem chegar a R$ 500.

Ao todo, mais de 1,6 milhão de brasileiros têm uma ou mais dívidas com possibilidade de receber o desconto máximo.

Mais de 680 mil negociações foram fechadas entre janeiro e agosto deste ano

De acordo com levantamento da Serasa, mais de 680 mil negociações com 99% de desconto foram fechadas entre janeiro e agosto de 2026. Para Aline Maciel, diretora da Serasa, a ampliação das oportunidades busca facilitar a retomada do equilíbrio financeiro.

“Na primeira edição do 09/09 da Serasa, realizado no ano passado, registramos mais de 224 mil acordos realizados apenas nesta data. Neste ano, buscamos ampliar ainda mais as oportunidades, reforçando nosso propósito de tornar o recomeço financeiro mais simples e vantajoso para o brasileiro”, afirmou.

Inadimplência bate recorde

A campanha ocorre em um cenário de alta da inadimplência no país. Segundo a Serasa, o número de pessoas com dívidas atrasadas vem crescendo em ritmo mais lento desde abril, mas atingiu o maior patamar da série histórica da empresa.

São mais de 83,9 milhões de inadimplentes, o equivalente a 51,04% da população adulta. Ao todo, existem mais de 348 milhões de dívidas negativadas, uma média de quatro pendências por pessoa.

O volume total de débitos ultrapassa R$ 586 bilhões, enquanto a dívida média por inadimplente é de R$ 6.987,23.

Na Bahia, são 5.194.983 pessoas inadimplentes. Os principais segmentos das dívidas no estado são:

Bancos e cartões, com 32,22%

Financeiras (22,71%)

Varejo (14,48%)

Contas de consumo (12,65%)

Como funciona a campanha

Segundo Aline Maciel, o cenário de endividamento está relacionado, entre outros fatores, aos juros elevados e às dificuldades de equilíbrio do orçamento familiar.

“É nesse contexto que a educação financeira se torna decisiva: entender o próprio orçamento, priorizar dívidas e buscar renegociação antes que o problema se acumule são passos que fazem diferença real na vida do consumidor”, explicou.

Quem fechar um acordo à vista utilizando o cupom da campanha recebe, além do desconto extra na negociação, um segundo cupom para compras no Mercado Livre. O benefício pode ser utilizado com o saldo em conta ou com o Cofrinho Mercado Livre como forma de pagamento.

Como negociar minhas dívidas no Serasa Limpa Nome com cupons?