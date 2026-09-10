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Morre Antonio Plácido Sampaio, nome histórico da imprensa baiana

Sampainho, como era conhecido, fez parte de uma grande geração de jornalistas na Bahia

Gustavo Nascimento
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Antonio Plácido Sampaio foi um nome notável da imprensa baiana
Antonio Plácido Sampaio foi um nome notável da imprensa baiana - Foto: Divulgação

Faleceu na tarde desta quinta-feira, 10, o jornalista Antônio Plácido Sampaio, aos 78 anos. Sampainho, como era chamado pelos colegas, lutava há alguns meses contra complicações decorrentes de um câncer e estava internado no Hospital Santa Izabel, em Salvador.

Nascido no município de Laje, Antônio Sampaio começou a carreira como repórter do jornal Tribuna da Bahia onde exerceu, posteriormente, as funções de repórter especial, chefe de reportagem e editor de Economia.

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Ele também foi redator da extinta Empresa Brasileira de Notícias (EBN), hoje Radiobrás/Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), em Salvador. Além disso, ele foi correspondente do jornal Correio Braziliense na capital baiana, assessor de imprensa de alguns órgãos estaduais e fundador do Jornal Mídia, jornal online em atuação desde 2000.

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Antonio Sampaio era casado com Jailza Andrade Sampaio, com quem teve dois filhos, Mauricio e Márcio.

O velório será amanhã, 11, a partir das 8h, no Cemitério Bosque da Paz. A cerimônia de despedida está marcada para às 11h30.

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imprensa baiana jornalismo Obituário

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