Vai ver Maroon 5? Novo McDonald's da Fonte Nova terá horário especial

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Quem vai ao show do Maroon 5 em Salvador nesta quinta-feira, 10, terá uma opção a mais para comer antes ou depois da apresentação. O novo McDonald’s instalado nas proximidades da Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, terá funcionamento especial durante a noite do evento.

Segundo informações apuradas com exclusividade pelo portal A Tarde, a unidade poderá permanecer aberta além do horário habitual caso o show ou a partida termine próximo ou depois do fechamento previsto para o restaurante.

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A operação será definida de acordo com o fluxo de clientes. A ideia é garantir que o público que deixar a Arena Fonte Nova consiga ser atendido mesmo após o horário tradicional da unidade.

Mequi terá cardápio completo

Durante a operação especial, o restaurante funcionará com cardápio completo, sem restrição de itens.

A unidade tem capacidade para receber até 90 pessoas sentadas dentro da loja e também conta com drive-thru e opções de pedidos para levar para casa.

O novo espaço foi instalado na Avenida Joana Angélica, onde funcionava o antigo supermercado Bompreço, em uma região de grande circulação e próxima à Arena Fonte Nova e a estações de metrô.

A unidade foi inaugurada recentemente e gerou 75 empregos diretos, sendo 20 vagas destinadas exclusivamente a pessoas em busca do primeiro emprego. A proposta também inclui treinamento e capacitação profissional para os jovens contratados.

O restaurante conta ainda com totens de autoatendimento, serviço Peça e Retire, balcão e integração com o McDelivery.

Com a nova operação, a rede passa a integrar um total de 25 restaurantes em Salvador, espalhados por regiões como Ondina, Rio Vermelho, Pituba, Imbuí e os principais shoppings da capital baiana.

Horário habitual



Normalmente, o restaurante funciona das 8h à meia-noite de domingo a quinta-feira e das 8h às 5h às sextas-feiras e aos sábados.

Nesta quinta-feira, 10, porém, o atendimento poderá ser prolongado conforme a movimentação do público após o show do Maroon 5.

Maroon 5 se apresenta nesta quinta

O Maroon 5 se apresenta nesta quinta-feira, 10, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A abertura dos portões está prevista para as 16h, enquanto o show começa às 21h. A apresentação terá abertura da banda Lagum.

A banda norte-americana retorna à capital baiana após dez anos. O repertório previsto reúne 21 músicas, entre elas “This Love”, “Sunday Morning”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Girls Like You” e “Sugar”.

Após Salvador, o grupo segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no Rock in Rio no sábado, 12.

Maroon 5 em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Metrô terá operação ampliada



Para facilitar o deslocamento do público, o metrô terá operação ampliada durante o evento.

A Estação Campo da Pólvora, considerada a mais próxima da Arena Fonte Nova, e ao lado do novo Mc Donald's, funcionará até 1h da madrugada de sexta-feira, 11.

As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque após o horário regular. Já a Estação CAB será fechada depois da meia-noite.

A tarifa do metrô é de R$ 4,10. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito, celular, smartwatch ou pulseira com tecnologia NFC.

Também é possível pagar por QR Code pelos aplicativos RecargaPay, 99Pay, Cittamobi e Banco do Brasil.

Onde estacionar

Quem optar por ir de carro também terá alternativas de estacionamento em shoppings.

No Shopping da Bahia, o estacionamento B ficará aberto até 1h. A tarifa será de R$ 15 para carros e R$ 10 para motos. O espaço fica em frente à Estação Rodoviária, permitindo que o público siga de metrô até a região da Arena.

No Shopping Bela Vista, a saída de veículos será permitida até 2h. O estacionamento custa R$ 15 por quatro horas, com acréscimo de R$ 1 por hora excedente.

Já o Shopping Piedade terá tarifa especial de R$ 25 nesta quinta-feira. O estacionamento funcionará a partir das 16h e permanecerá aberto até a saída do último veículo.

Trânsito terá alterações

O trânsito também sofrerá mudanças no entorno da Arena Fonte Nova. Os principais bairros afetados serão Saúde, Engenho Velho de Brotas, Brotas e Nazaré.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará o controle do fluxo de veículos, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização para coibir estacionamento irregular das 14h às 23h30.

As alterações atingirão:

Ladeira Fonte das Pedras;

Avenida Joana Angélica;

Avenida Presidente Castelo Branco;

Avenida Presidente Costa e Silva;

Avenida Vasco da Gama;

Rua José Leonidio de Sena;

Rua Prof. Anfrísia Santiago;

Rua Arquimedes Gonçalves;

Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira;

Rua Santa Clara;

Viaduto dos Engenheiros.

Os desvios e bloqueios na Ladeira da Fonte das Pedras serão implantados de forma gradativa a partir das 14h.

Para quem sair da Avenida Joana Angélica em direção ao Dique do Tororó, a orientação é seguir pela Avenida Presidente Castelo Branco/Vale de Nazaré, Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), Avenida Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Avenida Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

Já os veículos que vierem da Avenida Presidente Castelo Branco, no Vale de Nazaré, com destino à Estação da Lapa, Politeama e Avenida Centenário deverão utilizar a Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), Avenida Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Avenida Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

Barreiras fixas

Das 14h às 23h30, serão instaladas barreiras fixas nos seguintes pontos:

BF 01 – Avenida Joana Angélica/Ladeira da Fonte das Pedras;

BF 02 – Rua Prof. Anfrísia Santiago/Ladeira da Fonte das Pedras;

BF 03 – Ladeira Fonte das Pedras (mergulho)/acesso ao Dique;

BF 04 – Rua do Carro, ao lado do Fórum Ruy Barbosa;

BF 05 – Avenida Vasco da Gama, sentido Bonocô/Alameda do Dique (retorno estacionamento da Porteira).

Também haverá barreiras móveis, no mesmo período, na Avenida Joana Angélica/Ladeira Fonte das Pedras, Avenida Vasco da Gama/Ladeira da Fonte das Pedras, Avenida Mário Leal Ferreira/alça de acesso ao Dique do Tororó, Avenida Presidente Castelo Branco/acesso ao Dique do Tororó e Avenida Presidente Costa e Silva, no retorno para acesso à Rua Djalma Dutra.