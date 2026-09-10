VLT da Baixa do Fiscal até Retiro vai transformar Avenida San Martin

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A paisagem da Avenida San Martin vai passar por uma intensa mudança nos próximos anos. A transformação se dará por conta da implantação do trecho do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador que ligará a Baixa do Fiscal até a Estação do Metrô do Retiro.

Um vídeo obtido pela reportagem do portal A TARDE mostra com detalhes as alterações que serão realizadas ao longo dos 3,37 km do trajeto.

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Uma das intervenções mais importantes no projeto é a construção de uma passagem subterrânea nas proximidades do Viaduto dos Motoristas. No Largo do Tanque será construída uma das sete paradas do percurso.

Serão construídos equipamentos de lazer ao longo do percurso. - Foto: Divulgação / Engevix

Os trilhos serão construídos no canteiro central da Avenida San Martin e será alternado em trechos subterrâneos e na superfície, dividindo a pista com os carros.

O projeto também prevê a implantação de um canal de macrodrenagem sob os trilhos que promete acabar com pontos de alagamento e retenção no trânsito durante períodos de chuva.

Ao longo do trajeto serão construídos equipamentos de lazer, campos de futebol, quadro de esportes e praças de musculação. No trecho final, será erguido um elevado para ligar o VLT à Estação Retiro.

Nova data para licitação

A licitação para implantar um novo trecho do VLT de Salvador e Região Metropolitana, que vai ligar a Parada Santa Luzia, no Lobato, à Estação Retiro do metrô, teve a abertura das propostas adiada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

A sessão, marcada inicialmente para 11 de agosto de 2026, foi remarcada para 8 de outubro, às 9h.

Segundo comunicado da CTB, o adiamento ocorreu após a atualização do edital e dos anexos da licitação. A companhia, no entanto, não informou quais alterações foram realizadas nos documentos do processo.

O que será feito nesta etapa do VLT?

A empresa vencedora da licitação ficará responsável por: