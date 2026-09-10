VLT de Salvador avança e inicia viagem teste até Itacaranha

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O trecho 1 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana - da Calçada à Ilha do São João, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, iniciou nesta quinta-feira, 10, a viagem teste no trajeto entre a Parada Marisqueiras e Itacaranha.

O governador Jerônimo Rodrigues acompanhou o trajeto, que passou pelos pontos de Antônia Garcia e Plataforma. A operação, conduzida pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), vai estender o embarque e desembarque de passageiros imediatamente.

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Em Itacaranha, as obras da nova orla avançam junto com a implantação dos trilhos, com a construção de contenção contra o avanço da maré, áreas gramadas, bancos e rampas de acesso à praia, espaço de convivência com quadras de areia para futevôlei e futebol.

Obras da nova orla avançam junto com a implantação espaço de convivência com quadras de areia para futevôlei e futebol. - Foto: Feijão Almeida / GOVBA

Operação em Plataforma

Desde o início da operação assistida, em 1º de setembro, uma média de quatro mil passageiros por dia já utilizaram o VLT entre a Parada Marisqueiras e a Estação Calçada. Os vagões também contam com espaços destinados ao transporte adequado de pescados e mariscos.

O projeto do VLT de Salvador e Região Metropolitana possui 43,33 quilômetros de extensão, 49 paradas e a Estação Calçada. A implantação está dividida em três trechos, além da Expansão Leste. Com 25 paradas, o trecho 1 já tem 73% das obras concluídas e a extensão Calçada - Comércio, 20%; o trecho 2, que compreende Paripe a Águas Claras, tem 53% e o trecho 3, de Águas Claras a Piatã também segue avançando.