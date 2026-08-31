MOBILIDADE URBANA
VLT chega a Plataforma nesta terça (1°); veja novos horários
Ampliação da operação assistida foi antecipa com exclusividade por A TARDE
O VLT de Salvador e Região Metropolitana terá uma nova parada na operação assistida gratuita a partir desta terça-feira, 1º de setembro.
A ampliação do percurso até a Parada Marisqueiras, no bairro de Plataforma, foi antecipada com exclusividade pelo A TARDE e confirmada nesta segunda-feira, 31, pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB).
Com a mudança, o trecho em operação passará a ter aproximadamente 6 quilômetros, ligando a Parada Marisqueiras à Estação Calçada, na Cidade Baixa.
Como vai funcionar?
A Parada Marisqueiras passará a permitir embarque e desembarque de passageiros.
Os trens seguirão no sentido da Estação Calçada, ampliando o trecho que atualmente está em operação assistida.
O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
Horários das saídas na Parada Marisqueiras:
- Primeira viagem: 7h
- Última viagem: 15h40
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Ponte São João
A extensão do percurso inclui a passagem pela histórica Ponte São João, estrutura sobre o mar que liga Lobato a Plataforma.
A nova parada amplia o acesso ao VLT para moradores e trabalhadores da região de São João do Cabrito e Plataforma, que passam a contar com o serviço.