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MOBILIDADE URBANA

VLT chega a Plataforma nesta terça (1°); veja novos horários

Ampliação da operação assistida foi antecipa com exclusividade por A TARDE

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Viagem teste do VLT de Salvador
Viagem teste do VLT de Salvador - Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

O VLT de Salvador e Região Metropolitana terá uma nova parada na operação assistida gratuita a partir desta terça-feira, 1º de setembro.

A ampliação do percurso até a Parada Marisqueiras, no bairro de Plataforma, foi antecipada com exclusividade pelo A TARDE e confirmada nesta segunda-feira, 31, pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB).

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Com a mudança, o trecho em operação passará a ter aproximadamente 6 quilômetros, ligando a Parada Marisqueiras à Estação Calçada, na Cidade Baixa.

Como vai funcionar?

A Parada Marisqueiras passará a permitir embarque e desembarque de passageiros.

Os trens seguirão no sentido da Estação Calçada, ampliando o trecho que atualmente está em operação assistida.

O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Horários das saídas na Parada Marisqueiras:

  • Primeira viagem: 7h
  • Última viagem: 15h40
Operação assistida do VLT de Salvador
Operação assistida do VLT de Salvador - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

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Ponte São João

A extensão do percurso inclui a passagem pela histórica Ponte São João, estrutura sobre o mar que liga Lobato a Plataforma.

A nova parada amplia o acesso ao VLT para moradores e trabalhadores da região de São João do Cabrito e Plataforma, que passam a contar com o serviço.

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Plataforma Salvador VLT

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