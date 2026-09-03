VLT de Salvador altera horário de funcionamento a partir desta quinta (03/09)

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O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Salvador e da Região Metropolitana (RMS) sofreu atualização no horário de funcionamento a partir desta quinta-feira, 3.

Agora, o serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h, com a primeira viagem saindo da Estação Calçada. Já aos sábados, o serviço funciona quinzenalmente, de 9h às 12h.

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Sistema alcançou a marca de 100 mil passageiros.

Além da alteração dos horários, o sistema celebra a marca de 100 mil passageiros transportados desde o início do embarque e desembarque de passageiros, que aconteceu no final de junho.

Vale relembrar que o sistema entrou em operação entre a Estação Calçada e a Parada Lobato, foi ampliado e atualmente opera em um percurso de aproximadamente 6 quilômetros, chegando à Parada Marisqueiras, em São João do Cabrito.

O período de embarque e desembarque de passageiros, de forma gratuita, permite acompanhar a utilização do serviço, a demanda dos passageiros e o funcionamento do sistema, contribuindo para a identificação dos ajustes necessários durante a implantação do VLT.