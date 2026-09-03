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FIFA abre inscrições para voluntários da Copa do Mundo Feminina 2027
Torneio vai acontecer no Brasil dos dias 24 de junho e 25 de julho e terá sede em Salvador
As inscrições para voluntários da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que acontece no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho, foram abertas nesta quinta-feira, 3. O órgão supremo do futebol oferece 6 mil vagas para trabalhar durante o campeonato.
Os aprovados serão selecionados para atuar em uma das oito cidades-sede do torneio:
- Salvador;
- Belo Horizonte;
- Brasília;
- Fortaleza;
- Porto Alegre;
- Recife;
- Rio de Janeiro;
- São Paulo.
Áreas de atuação
Os voluntários poderão ser selecionados para atuarem em até 25 áreas especializadas, sendo elas:
- Gestão de acessos;
- Hospedagem;
- Credenciamento;
- Antidoping;
- Proteção da marca;
- Serviços de alimentação;
- Gestão da competição;
- Entretenimento;
- Transportes;
- Serviço ao espectador;
- Tecnologia e Inovação do Futebol
- Operações para Convidados
- Hospitalidade
- Tecnologia
- Operações de Imprensa
- Implementação dos Direitos dos Parceiros Comerciais.
- Cerimônias
- Operações de arbitragem
- Segurança
- Sustentabilidade e Direitos Humanos
- Serviços às Equipes
- Ingressos
- Gestão de Operações de Estádio
- Gestão de voluntários.
- Operações de distribuição de uniforme.
Como se inscrever
Para realizar a inscrição para se tornar um voluntário da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que acontece no Brasil, os interessados devem acessar o site oficial de inscrição e seguir o passo a passo.
Vale ressaltar que os voluntários precisam cumprir alguns pré-requisitos, como:
- Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;
- Poder participar durante os meses de junho e julho de 2027, meses em que o torneio acontece;
- Ter domínio da língua portuguesa ou inglesa;
- Cumprir os critérios de entrada no Brasil (para não residentes no país).
A jornada até a aprovação
Para serem realmente aprovadas como voluntárias, as pessoas interessadas passarão por um processo seletivo de alguns passos:
- Inscrição: essa é a etapa que abriu nesta quinta-feira, 3, e funciona para os interessados se inscreverem no programa de voluntariado;
- Exercício Online, setembro de 2026: funciona para entender as situações que os voluntários vão passar;
- Entrevista, outubro de 2026: em caso de pré-seleção, o candidato será convidado a participar de uma entrevista em grupo online;
- Oferta de função: fevereiro de 2027: se for selecionado, o voluntário receberá uma oferta de função e vai ser convidado a confirmar se aceita;
- Treinamento: março de 2027: depois de aceitar a função, o voluntário passará por treinamentos online e presenciais específicos para sua função;
- Seleção de turnos, maio de 2027: o voluntário será convidado a selecionar qual turno vai trabalhar;
- Credenciamento e uniformes, junho de 2027: o voluntário vai retirar sua credencial e o uniforme exclusivo.