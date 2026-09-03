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FIFA abre inscrições para voluntários da Copa do Mundo Feminina 2027

Torneio vai acontecer no Brasil dos dias 24 de junho e 25 de julho e terá sede em Salvador

Gustavo Zambianco
Por
Troféu da Copa do Mundo Feminina
Troféu da Copa do Mundo Feminina - Foto: Divulgação | FIFA

As inscrições para voluntários da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que acontece no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho, foram abertas nesta quinta-feira, 3. O órgão supremo do futebol oferece 6 mil vagas para trabalhar durante o campeonato.

Os aprovados serão selecionados para atuar em uma das oito cidades-sede do torneio:

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  • Salvador;
  • Belo Horizonte;
  • Brasília;
  • Fortaleza;
  • Porto Alegre;
  • Recife;
  • Rio de Janeiro;
  • São Paulo.

Áreas de atuação

Os voluntários poderão ser selecionados para atuarem em até 25 áreas especializadas, sendo elas:

  • Gestão de acessos;
  • Hospedagem;
  • Credenciamento;
  • Antidoping;
  • Proteção da marca;
  • Serviços de alimentação;
  • Gestão da competição;
  • Entretenimento;
  • Transportes;
  • Serviço ao espectador;
  • Tecnologia e Inovação do Futebol
  • Operações para Convidados
  • Hospitalidade
  • Tecnologia
  • Operações de Imprensa
  • Implementação dos Direitos dos Parceiros Comerciais.
  • Cerimônias
  • Operações de arbitragem
  • Segurança
  • Sustentabilidade e Direitos Humanos
  • Serviços às Equipes
  • Ingressos
  • Gestão de Operações de Estádio
  • Gestão de voluntários.
  • Operações de distribuição de uniforme.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição para se tornar um voluntário da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que acontece no Brasil, os interessados devem acessar o site oficial de inscrição e seguir o passo a passo.

Vale ressaltar que os voluntários precisam cumprir alguns pré-requisitos, como:

  • Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;
  • Poder participar durante os meses de junho e julho de 2027, meses em que o torneio acontece;
  • Ter domínio da língua portuguesa ou inglesa;
  • Cumprir os critérios de entrada no Brasil (para não residentes no país).

A jornada até a aprovação

Para serem realmente aprovadas como voluntárias, as pessoas interessadas passarão por um processo seletivo de alguns passos:

  • Inscrição: essa é a etapa que abriu nesta quinta-feira, 3, e funciona para os interessados se inscreverem no programa de voluntariado;
  • Exercício Online, setembro de 2026: funciona para entender as situações que os voluntários vão passar;
  • Entrevista, outubro de 2026: em caso de pré-seleção, o candidato será convidado a participar de uma entrevista em grupo online;
  • Oferta de função: fevereiro de 2027: se for selecionado, o voluntário receberá uma oferta de função e vai ser convidado a confirmar se aceita;
  • Treinamento: março de 2027: depois de aceitar a função, o voluntário passará por treinamentos online e presenciais específicos para sua função;
  • Seleção de turnos, maio de 2027: o voluntário será convidado a selecionar qual turno vai trabalhar;
  • Credenciamento e uniformes, junho de 2027: o voluntário vai retirar sua credencial e o uniforme exclusivo.
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Tags

copa do mundo feminina Salvador voluntários

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