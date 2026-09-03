FIFA abre inscrições para voluntários da Copa do Mundo Feminina 2027

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As inscrições para voluntários da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que acontece no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho, foram abertas nesta quinta-feira, 3. O órgão supremo do futebol oferece 6 mil vagas para trabalhar durante o campeonato.

Os aprovados serão selecionados para atuar em uma das oito cidades-sede do torneio:

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Salvador

Belo Horizonte;

Brasília;

Fortaleza;

Porto Alegre;

Recife;

Rio de Janeiro;

São Paulo.

Áreas de atuação

Os voluntários poderão ser selecionados para atuarem em até 25 áreas especializadas, sendo elas:

Gestão de acessos;

Hospedagem;

Credenciamento;

Antidoping;

Proteção da marca;

Serviços de alimentação;

Gestão da competição;

Entretenimento;

Transportes;

Serviço ao espectador;

Tecnologia e Inovação do Futebol

Operações para Convidados

Hospitalidade

Tecnologia

Operações de Imprensa

Implementação dos Direitos dos Parceiros Comerciais.

Cerimônias

Operações de arbitragem

Segurança

Sustentabilidade e Direitos Humanos

Serviços às Equipes

Ingressos

Gestão de Operações de Estádio

Gestão de voluntários.

Operações de distribuição de uniforme.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição para se tornar um voluntário da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que acontece no Brasil, os interessados devem acessar o site oficial de inscrição e seguir o passo a passo.

Vale ressaltar que os voluntários precisam cumprir alguns pré-requisitos, como:

Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;

Poder participar durante os meses de junho e julho de 2027, meses em que o torneio acontece;

Ter domínio da língua portuguesa ou inglesa;

Cumprir os critérios de entrada no Brasil (para não residentes no país).

A jornada até a aprovação

Para serem realmente aprovadas como voluntárias, as pessoas interessadas passarão por um processo seletivo de alguns passos: