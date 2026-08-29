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Carro bate de frente com ônibus e homem morre em trecho da BR-116, na Bahia

Acidente aconteceu no km 373 da rodovia, em Santa Bárbara

Luan Julião
Por
Batida aconteceu na BR-116, a cerca de 40 quilômetros de Feira de Santana
Batida aconteceu na BR-116, a cerca de 40 quilômetros de Feira de Santana - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Um homem de 69 anos morreu após o carro que dirigia se envolver em uma colisão frontal com um ônibus na manhã deste sábado, 29, na BR-116, em Santa Bárbara, a cerca de 40 quilômetros de Feira de Santana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 10h40, na altura do km 373 da rodovia. Com o impacto, o ocupante do carro ficou gravemente ferido e não resistiu.

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A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Ezequiel Santos da Silva. Ele morreu ainda no local do acidente.

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Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido, conforme as informações divulgadas pela PRF.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas. O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial de Serrinha, na mesma região.

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Tags

br-116 polícia rodoviária federal Santa Bárbara

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