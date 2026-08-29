Carro bate de frente com ônibus e homem morre em trecho da BR-116, na Bahia

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Um homem de 69 anos morreu após o carro que dirigia se envolver em uma colisão frontal com um ônibus na manhã deste sábado, 29, na BR-116, em Santa Bárbara, a cerca de 40 quilômetros de Feira de Santana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 10h40, na altura do km 373 da rodovia. Com o impacto, o ocupante do carro ficou gravemente ferido e não resistiu.

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A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Ezequiel Santos da Silva. Ele morreu ainda no local do acidente.

Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido, conforme as informações divulgadas pela PRF.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas. O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial de Serrinha, na mesma região.