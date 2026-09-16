Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Eleições 2026: PRF define novas regras nas rodovias

Regra busca evitar bloqueios e retenções que possam dificultar o deslocamento de eleitores

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Eleições 2026: PRF define novas regras nas rodovias
Foto: PRF-MG/DIVULGAÇÃO
Eleições 2026

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) definiu novas diretrizes para a fiscalização, o policiamento e o patrulhamento nas rodovias federais durante as eleições de 2026. A norma determina que as ações do órgão não podem criar obstáculos ao deslocamento dos eleitores.

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, das 8h às 17h, em todo o país. Caso haja segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Fiscalização limitada

Durante os dias de votação, a abordagem de veículos para verificar infrações administrativas de trânsito ficará restrita a situações que representem risco concreto e iminente à vida ou à integridade física das pessoas.

A norma também estabelece que eventuais bloqueios em rodovias federais deverão ser comunicados previamente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) competente e acompanhados de justificativa e indicação de rotas alternativas.

A exigência não se aplica a situações de flagrante delito ou infrações relacionadas à segurança do trânsito.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

João Roma defende impeachment de Moraes: "Ninguém acima da lei"
João Roma defende impeachment de Moraes: "Ninguém acima da lei" imagem

ELEIÇÕES 2026

"Tentativa de proteger Moraes", diz Flávio sobre sessão do STF
"Tentativa de proteger Moraes", diz Flávio sobre sessão do STF imagem

ELEIÇÕES 2026

15 candidatos baianos têm contas questionadas por tribunais; veja
15 candidatos baianos têm contas questionadas por tribunais; veja imagem

Apoio à Justiça Eleitoral

Além das atividades de fiscalização e patrulhamento, a PRF poderá prestar apoio logístico à Justiça Eleitoral, mediante solicitação, no transporte de urnas e materiais e na segurança de instalações.

As medidas fazem parte da Portaria Conjunta TSE nº 4, assinada em 14 de setembro, elaborada pela PRF em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Eleições 2026

No primeiro turno, os eleitores escolherão presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. O segundo turno, quando houver, será realizado para presidente e governador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleição 2026 eleitores polícia rodoviária federal

Relacionadas

Mais lidas