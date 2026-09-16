Eleições 2026: PRF define novas regras nas rodovias

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) definiu novas diretrizes para a fiscalização, o policiamento e o patrulhamento nas rodovias federais durante as eleições de 2026 . A norma determina que as ações do órgão não podem criar obstáculos ao deslocamento dos eleitores.

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, das 8h às 17h, em todo o país. Caso haja segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

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Fiscalização limitada

Durante os dias de votação, a abordagem de veículos para verificar infrações administrativas de trânsito ficará restrita a situações que representem risco concreto e iminente à vida ou à integridade física das pessoas.

A norma também estabelece que eventuais bloqueios em rodovias federais deverão ser comunicados previamente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) competente e acompanhados de justificativa e indicação de rotas alternativas.



A exigência não se aplica a situações de flagrante delito ou infrações relacionadas à segurança do trânsito.

Apoio à Justiça Eleitoral

Além das atividades de fiscalização e patrulhamento, a PRF poderá prestar apoio logístico à Justiça Eleitoral, mediante solicitação, no transporte de urnas e materiais e na segurança de instalações.

As medidas fazem parte da Portaria Conjunta TSE nº 4, assinada em 14 de setembro, elaborada pela PRF em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Eleições 2026