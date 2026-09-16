ELEIÇÕES 2026
15 candidatos baianos têm contas questionadas por tribunais; veja
Levantamento registrou processos do TCM-BA e TCE-BA
Quinze candidatos baianos que disputam as eleições de 2026 têm registros de contas consideradas irregulares ou com pareceres desfavoráveis nos tribunais de contas do estado.
O levantamento, divulgado pela Fiquem Sabendo, inclui candidatos a deputado estadual, deputado federal e suplentes.
Os dados foram obtidos a partir do cruzamento de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com registros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).
Confira abaixo:
Candidatos com apontamentos no TCM-BA
- Silva Neto (Avante), candidato a deputado estadual: 4 registros;
- Elinaldo (União), candidato a deputado estadual: 1 registro;
- Carlinhos Sobral (MDB), candidato a deputado estadual: 1 registro;
- Charles Fernandes (PSD), candidato a deputado federal: 1 registro;
- Elmo Vaz (Avante), candidato a deputado federal: 1 registro;
- Juscelino de Irará (União), candidato a deputado estadual: 3 registros;
- Jusmari Oliveira (PSD), candidata a deputada estadual: 1 registro;
- Binho de Mota (PSDB), candidato a deputado estadual: 2 registros;
- Marcone Amaral (PSD), candidato a deputado estadual: 3 registros;
- Marão (Avante), candidato a deputado estadual: 3 registros;
- Moema Gramacho (MDB), candidata a deputada federal: 1 registro;
- Rodrigo Hagge (PSDB), 2º suplente: 3 registros.
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Candidatos com apontamentos no TCE-BA
- Cleiton Lin (PDT), candidato a deputado federal: 1 registro;
- Edvaldo Brito (PSD), 1º suplente: 1 registro;
- Joseildo (PT), candidato a deputado federal: 1 registro;
- Marão (Avante), candidato a deputado estadual: 1 registro.
O levantamento utilizou o CPF dos candidatos para cruzar os dados dos tribunais com os registros do TSE.
A inclusão do nome nas listas dos tribunais de contas, porém, não significa que o candidato esteja automaticamente inelegível. A situação de cada candidatura é analisada pela Justiça Eleitoral.