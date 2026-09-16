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ELEIÇÕES 2026

15 candidatos baianos têm contas questionadas por tribunais; veja

Levantamento registrou processos do TCM-BA e TCE-BA

Ane Catarine
Por
15 candidatos da Bahia são citados em processos de tribunais de contas
15 candidatos da Bahia são citados em processos de tribunais de contas - Foto: Agência Brasil/ Rafa Neddermeyer
Eleições 2026

Quinze candidatos baianos que disputam as eleições de 2026 têm registros de contas consideradas irregulares ou com pareceres desfavoráveis nos tribunais de contas do estado.

O levantamento, divulgado pela Fiquem Sabendo, inclui candidatos a deputado estadual, deputado federal e suplentes.

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Os dados foram obtidos a partir do cruzamento de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com registros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

Confira abaixo:

Candidatos com apontamentos no TCM-BA

  • Silva Neto (Avante), candidato a deputado estadual: 4 registros;
  • Elinaldo (União), candidato a deputado estadual: 1 registro;
  • Carlinhos Sobral (MDB), candidato a deputado estadual: 1 registro;
  • Charles Fernandes (PSD), candidato a deputado federal: 1 registro;
  • Elmo Vaz (Avante), candidato a deputado federal: 1 registro;
  • Juscelino de Irará (União), candidato a deputado estadual: 3 registros;
  • Jusmari Oliveira (PSD), candidata a deputada estadual: 1 registro;
  • Binho de Mota (PSDB), candidato a deputado estadual: 2 registros;
  • Marcone Amaral (PSD), candidato a deputado estadual: 3 registros;
  • Marão (Avante), candidato a deputado estadual: 3 registros;
  • Moema Gramacho (MDB), candidata a deputada federal: 1 registro;
  • Rodrigo Hagge (PSDB), 2º suplente: 3 registros.

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Candidatos com apontamentos no TCE-BA

  • Cleiton Lin (PDT), candidato a deputado federal: 1 registro;
  • Edvaldo Brito (PSD), 1º suplente: 1 registro;
  • Joseildo (PT), candidato a deputado federal: 1 registro;
  • Marão (Avante), candidato a deputado estadual: 1 registro.

O levantamento utilizou o CPF dos candidatos para cruzar os dados dos tribunais com os registros do TSE.

A inclusão do nome nas listas dos tribunais de contas, porém, não significa que o candidato esteja automaticamente inelegível. A situação de cada candidatura é analisada pela Justiça Eleitoral.

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Bahia candidatos eleições 2026 eleições na Bahia

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