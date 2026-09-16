15 candidatos baianos têm contas questionadas por tribunais; veja

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Quinze candidatos baianos que disputam as eleições de 2026 têm registros de contas consideradas irregulares ou com pareceres desfavoráveis nos tribunais de contas do estado.

O levantamento, divulgado pela Fiquem Sabendo, inclui candidatos a deputado estadual, deputado federal e suplentes.

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Os dados foram obtidos a partir do cruzamento de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com registros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

Confira abaixo:

Candidatos com apontamentos no TCM-BA

Silva Neto (Avante), candidato a deputado estadual: 4 registros;

Elinaldo (União), candidato a deputado estadual: 1 registro;

Carlinhos Sobral (MDB), candidato a deputado estadual: 1 registro;

Charles Fernandes (PSD), candidato a deputado federal: 1 registro;

Elmo Vaz (Avante), candidato a deputado federal: 1 registro;

Juscelino de Irará (União), candidato a deputado estadual: 3 registros;

Jusmari Oliveira (PSD), candidata a deputada estadual: 1 registro;

Binho de Mota (PSDB), candidato a deputado estadual: 2 registros;

Marcone Amaral (PSD), candidato a deputado estadual: 3 registros;

Marão (Avante), candidato a deputado estadual: 3 registros;

Moema Gramacho (MDB), candidata a deputada federal: 1 registro;

Rodrigo Hagge (PSDB), 2º suplente: 3 registros.

Candidatos com apontamentos no TCE-BA

Cleiton Lin (PDT), candidato a deputado federal: 1 registro;

Edvaldo Brito (PSD), 1º suplente: 1 registro;

Joseildo (PT), candidato a deputado federal: 1 registro;

Marão (Avante), candidato a deputado estadual: 1 registro.

O levantamento utilizou o CPF dos candidatos para cruzar os dados dos tribunais com os registros do TSE.

A inclusão do nome nas listas dos tribunais de contas, porém, não significa que o candidato esteja automaticamente inelegível. A situação de cada candidatura é analisada pela Justiça Eleitoral.