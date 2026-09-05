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Eleições 2026: pesquisas sobre candidatos crescem 170% no Google

Interesse pela disputa eleitoral dobrou na plataforma desde 16 de agosto

Luiza Nascimento
Por
Urna eleitoral
Urna eleitoral - Foto: Reprodução | Freepik
Eleições 2026

As buscas sobre candidatos cresceram 170% desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, segundo dados do o Google Trends. No geral, durante o período, as buscas relacionadas às eleições deste ano dobraram no Google.

A disputa presidencial concentra a maior parte do interesse dos usuários. De acordo com a plataforma, quatro em cada dez buscas que começam com a expressão “candidatos a...” estão relacionadas ao Executivo nacional.

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As pesquisas por “candidatos a presidente” registraram volume quatro vezes maior do que as buscas por “candidatos a senador”.

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Confira assuntos mais buscados nas Eleições 2026 de acordo com cada cargo:

Presidente

  1. Augusto Cury é candidato a presidente?
  2. Augusto Cury apoiou quem para presidente?
  3. Quem são os candidatos a presidente 2026?
  4. Quanto ganha um presidente?
  5. Quem é Renan Santos candidato a presidente?
  6. Quem está na frente na pesquisa para presidente?
  7. Com quantos anos pode ser presidente?
  8. Quantas vezes Lula foi presidente?
  9. O que faz um presidente?
  10. Pablo Marçal vai se candidatar a presidente?

Governador

  1. Quais os candidatos a governador?
  2. Caiado foi governador?
  3. Quem é o governador de São Paulo?
  4. Quem é o governador de Minas?
  5. Quanto ganha um governador?
  6. Quem é o governador do Rio de Janeiro?
  7. Cleitinho é candidato a governador?
  8. Quem são os candidatos a governador do Paraná?
  9. Quais são os candidatos a governador de São Paulo?
  10. Quem é o governador do Ceará?

Senador

  1. Quantos senadores serão eleitos?
  2. Quais são os candidatos a senador?
  3. Senador ganha quanto?
  4. O que um senador faz?
  5. São quantos senadores por estado?
  6. Flávio Bolsonaro é senador?
  7. Michelle Bolsonaro é candidata ao senado?
  8. Quantos senadores têm no Brasil?
  9. Posso votar em senador de outro estado?
  10. Voto para senador, como funciona 2026?

Deputado federal

  1. Quais os candidatos a deputado federal?
  2. Quanto ganha um deputado federal?
  3. Deputado federal são quantos?
  4. Quantos votos precisa um deputado federal?
  5. O que faz o deputado federal?
  6. Posso votar em deputado federal de outro estado?
  7. Quantos deputados federais têm no Brasil?
  8. Tiririca é deputado federal?
  9. Qual a diferença entre deputado estadual e federal?
  10. Quanto custa um deputado federal?

Deputado estadual

  1. Quanto ganha um deputado estadual?
  2. Quantos votos precisa para ser deputado estadual?
  3. O que faz um deputado estadual?
  4. O que precisa para se candidatar a deputado estadual?
  5. Qual a diferença entre deputado estadual e federal?
  6. Quem são os candidatos a deputado estadual?
  7. Quantas vagas para deputado estadual?
  8. Quem ganha mais deputado federal ou estadual?
  9. Posso votar em deputado estadual de outra cidade?
  10. Quantos deputados estaduais por estado?
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candidatos eleições eleições 2026

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