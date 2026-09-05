Eleições 2026: pesquisas sobre candidatos crescem 170% no Google

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As buscas sobre candidatos cresceram 170% desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, segundo dados do o Google Trends. No geral, durante o período, as buscas relacionadas às eleições deste ano dobraram no Google.

A disputa presidencial concentra a maior parte do interesse dos usuários. De acordo com a plataforma, quatro em cada dez buscas que começam com a expressão “candidatos a...” estão relacionadas ao Executivo nacional.

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As pesquisas por “candidatos a presidente” registraram volume quatro vezes maior do que as buscas por “candidatos a senador”.

Confira assuntos mais buscados nas Eleições 2026 de acordo com cada cargo:

Presidente

Augusto Cury é candidato a presidente? Augusto Cury apoiou quem para presidente? Quem são os candidatos a presidente 2026? Quanto ganha um presidente? Quem é Renan Santos candidato a presidente? Quem está na frente na pesquisa para presidente? Com quantos anos pode ser presidente? Quantas vezes Lula foi presidente? O que faz um presidente? Pablo Marçal vai se candidatar a presidente?

Governador

Quais os candidatos a governador? Caiado foi governador? Quem é o governador de São Paulo? Quem é o governador de Minas? Quanto ganha um governador? Quem é o governador do Rio de Janeiro? Cleitinho é candidato a governador? Quem são os candidatos a governador do Paraná? Quais são os candidatos a governador de São Paulo? Quem é o governador do Ceará?

Senador

Quantos senadores serão eleitos? Quais são os candidatos a senador? Senador ganha quanto? O que um senador faz? São quantos senadores por estado? Flávio Bolsonaro é senador? Michelle Bolsonaro é candidata ao senado? Quantos senadores têm no Brasil? Posso votar em senador de outro estado? Voto para senador, como funciona 2026?

Deputado federal

Quais os candidatos a deputado federal? Quanto ganha um deputado federal? Deputado federal são quantos? Quantos votos precisa um deputado federal? O que faz o deputado federal? Posso votar em deputado federal de outro estado? Quantos deputados federais têm no Brasil? Tiririca é deputado federal? Qual a diferença entre deputado estadual e federal? Quanto custa um deputado federal?

Deputado estadual