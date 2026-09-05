ELEIÇÕES
Eleições 2026: pesquisas sobre candidatos crescem 170% no Google
Interesse pela disputa eleitoral dobrou na plataforma desde 16 de agosto
As buscas sobre candidatos cresceram 170% desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, segundo dados do o Google Trends. No geral, durante o período, as buscas relacionadas às eleições deste ano dobraram no Google.
A disputa presidencial concentra a maior parte do interesse dos usuários. De acordo com a plataforma, quatro em cada dez buscas que começam com a expressão “candidatos a...” estão relacionadas ao Executivo nacional.
As pesquisas por “candidatos a presidente” registraram volume quatro vezes maior do que as buscas por “candidatos a senador”.
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Confira assuntos mais buscados nas Eleições 2026 de acordo com cada cargo:
Presidente
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Governador
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Senador
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Deputado federal
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Deputado estadual
- Quanto ganha um deputado estadual?
- Quantos votos precisa para ser deputado estadual?
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- O que precisa para se candidatar a deputado estadual?
- Qual a diferença entre deputado estadual e federal?
- Quem são os candidatos a deputado estadual?
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- Posso votar em deputado estadual de outra cidade?
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