ELEIÇÕES
Eleições: prazo para pedir transporte especial termina na segunda (14)
TSE disponibiliza programa Seu Voto Importa para eleitores PCD
O prazo de solicitação por parte de eleitores na inclusão ao programa Seu Voto Importa, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), termina nesta segunda-feira, 14.
A plataforma, que disponibiliza transporte no dia da votação, é uma das novidades das eleições deste ano, sendo voltada para os eleitores que possuem necessidades especiais ou mobilidade reduzida.
Como solicitar o Seu Voto Importa?
Segundo informações que constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pedido pode ser feito de maneira presencial pelo eleitor, no cartório eleitoral, ou por algum dos canais divulgados pelo Tribunal Regional (TRE) de cada estado.
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Para que a solicitação seja atendida, o eleitor deve apresentar documentos que comprovem a necessidade do transporte especial.
Quem mais pode solicitar o Seu Voto Importa?
Além de pessoas portadoras de necessidades especiais e com baixa mobilidade, outros grupos podem solicitar o transporte para o dia do pleito, incluindo aqueles que moram em regiões consideradas distantes das zonas eleitorais. São eles:
- Comunidades tradicionais;
- Quilombolas;
- Indígenas.