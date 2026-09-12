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ELEIÇÕES

Eleições: prazo para pedir transporte especial termina na segunda (14)

TSE disponibiliza programa Seu Voto Importa para eleitores PCD

Cássio Moreira
Por
Prazo para Seu Voto Importa encerra nesta segunda, 14
Prazo para Seu Voto Importa encerra nesta segunda, 14 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

O prazo de solicitação por parte de eleitores na inclusão ao programa Seu Voto Importa, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), termina nesta segunda-feira, 14.

A plataforma, que disponibiliza transporte no dia da votação, é uma das novidades das eleições deste ano, sendo voltada para os eleitores que possuem necessidades especiais ou mobilidade reduzida.

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Como solicitar o Seu Voto Importa?

Segundo informações que constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pedido pode ser feito de maneira presencial pelo eleitor, no cartório eleitoral, ou por algum dos canais divulgados pelo Tribunal Regional (TRE) de cada estado.

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Para que a solicitação seja atendida, o eleitor deve apresentar documentos que comprovem a necessidade do transporte especial.

Quem mais pode solicitar o Seu Voto Importa?

Além de pessoas portadoras de necessidades especiais e com baixa mobilidade, outros grupos podem solicitar o transporte para o dia do pleito, incluindo aqueles que moram em regiões consideradas distantes das zonas eleitorais. São eles:

  • Comunidades tradicionais;
  • Quilombolas;
  • Indígenas.
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