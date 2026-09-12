Eleições: prazo para pedir transporte especial termina na segunda (14)

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O prazo de solicitação por parte de eleitores na inclusão ao programa Seu Voto Importa, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), termina nesta segunda-feira, 14.

A plataforma, que disponibiliza transporte no dia da votação, é uma das novidades das eleições deste ano, sendo voltada para os eleitores que possuem necessidades especiais ou mobilidade reduzida.

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Como solicitar o Seu Voto Importa?

Segundo informações que constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pedido pode ser feito de maneira presencial pelo eleitor, no cartório eleitoral, ou por algum dos canais divulgados pelo Tribunal Regional (TRE) de cada estado.

Para que a solicitação seja atendida, o eleitor deve apresentar documentos que comprovem a necessidade do transporte especial.

Quem mais pode solicitar o Seu Voto Importa?

Além de pessoas portadoras de necessidades especiais e com baixa mobilidade, outros grupos podem solicitar o transporte para o dia do pleito, incluindo aqueles que moram em regiões consideradas distantes das zonas eleitorais. São eles: