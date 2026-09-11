POLÊMICA
"Vota em Lula? Corta": prefeito de Tremedal ameaça tirar cesta básica
Presidente e candidato à reeleição teve votação expressiva em 2022 no muncípio
O prefeito de Tremedal, Zé Bahia (Avante), afirmou que pretende suspender a distribuição de cestas básicas para moradores do município que votarem no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano. A declaração foi registrada em vídeo que circula nas redes sociais.
“Essas pessoas que votam em Lula, eu confesso a vocês, já falei. Se a gente ver aquela votação em Tremedal expressiva do PT, quando chegar lá, Dagmar diz o seguinte: vai cortar a cesta básica. Quer votar em Lula? Então, corta”, afirmou o prefeito.
Secretaria é responsável pela assistência social
A pessoa citada pelo prefeito é Dagmar Leite, sua esposa e atual secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania de Tremedal. A pasta é responsável pelas políticas de assistência social do município, incluindo ações relacionadas à distribuição de benefícios.
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A declaração ocorre durante o período eleitoral e associa a manutenção de um benefício de assistência social à escolha do eleitor nas urnas.
Assista:
Lula foi o mais votado em 2022
Nas eleições presidenciais de 2022, Lula foi o candidato mais votado em Tremedal, com 78,57% dos votos válidos no município.