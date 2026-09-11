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CUIDADOS MÉDICOS

Ronaldo Caiado recebe novo diagnóstico e segue internado em São Paulo

Candidato à Presidência deu entrada em hospital da capital paulista na manhã de quinta-feira, 10

Yuri Abreu
Por
Ronaldo Caiado, candidato à Presidência da República
Ronaldo Caiado, candidato à Presidência da República - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A informação foi divulgada pela campanha do ex-governador de Goiás no fim da noite de quinta-feira, 10.

Segundo o boletim médico, Caiado está clinicamente estável, respira espontaneamente e apresenta boa evolução. Após a confirmação do diagnóstico, a equipe médica ajustou o tratamento. Ainda não há previsão de alta.

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Diagnóstico confirmado

Caiado foi internado na manhã de quinta-feira com quadro compatível com faringite aguda. Durante a avaliação médica, uma tomografia de tórax identificou a pneumonia. A hospitalização, no entanto, levou ao cancelamento de compromissos previstos na agenda de campanha.

Entre eles estava uma visita ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo, além de uma participação no podcast Inteligência LTDA.

Agenda desta sexta-feira também foi cancelada

Os compromissos de campanha previstos para esta sexta-feira, 11, também foram desmarcados. A campanha ainda não informou uma nova previsão para o retorno de Caiado às atividades públicas.

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Caiado diz que, se eleito presidente, indicará 4 mulheres ao STF

O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou na última sexta-feira, 4, que, se for eleito em outubro, pretende indicar quatro mulheres para as vagas que surgirem no Supremo Tribunal Federal (STF) durante seu mandato.

“Vou indicar quatro mulheres para o Supremo”, afirmou Caiado durante sabatina promovida pela revista Veja.

Segundo ele, a escolha de ministras busca resgatar a credibilidade da instituição e promover o que chamou de “choque de realidade” na Corte.

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eleições no Brasil Pneumonia Ronaldo Caiado

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