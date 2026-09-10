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ELEIÇÕES

Ronaldo Caiado é internado em São Paulo após receber diagnóstico

Candidato à presidência está no Hospital Vila Star, capital

Cássio Moreira
Por
Ronaldo Caiado é internado com faringite aguda
Ronaldo Caiado é internado com faringite aguda - Foto: José Cruz | Agência Brasil
Eleições 2026

O candidato a presidente da República Ronaldo Caiado, do PSD, foi internado no Hospital Vila Star, em São Paulo, nesta quinta-feira, 10, após ser diagnosticado com faringite aguda.

Segundo as primeira informações divulgadas pela assessoria de Caiado, o candidato está sob o cuidado da médica Ludihmila Abrahão Hajjar, e tenta acelerar a recuperação por meio de tratamento com medicação intravenosa.

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Caiado na pesquisa AtlasIntel

Faltando pouco menos de um mês para a eleição presidencial, Ronaldo Caiado aparece com 1.1% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10.

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Dentro da margem de erro, de um ponto percentual para mais ou para menos, Ronaldo Caiado empata com nomes como Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP), Pablo Marçal (PRTB) e Clariana Brandão (DC).

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eleições no Brasil Ronaldo Caiado

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