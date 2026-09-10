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ESTRATÉGIA OU FUGA?

O verdadeiro motivo pelo qual Flávio Bolsonaro não virá a Salvador

Candidato à Presidência vem à Bahia na próxima terça-feira, 15, mas evita capital

Gabriela Araújo e Luan Julião
Por Gabriela Araújo e Luan Julião
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro recalcou rota e desistiu da capital baiana
Flávio Bolsonaro recalcou rota e desistiu da capital baiana - Foto: Vittor Sales | Flickr Flávio Bolsonaro
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O racha na ala bolsonarista baiana ganhou novos contornos e escancarou-se de vez nesta semana. Isso porque o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cumpre agenda na Bahia na próxima quinta-feira, 17, em Vitória da Conquista, no sudoeste, e não vem a Salvador - capital.

O motivo da ausência do herdeiro de Bolsonaro na primeira capital do Brasil deve-se a possibilidade da presença do bolsonarista causar ranhura na imagem de ACM Neto (União Brasil), candidato ao governo da Bahia, e interferir na suposta estratégia Lula-Neto.

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Um interlocutor ligado ao PL informou ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 10, que existe um “consenso de que a vinda de Flávio Bolsonaro a Salvador seria prejudicial para Neto”.

ACM Neto estando com Flávio [Bolsonaro] derrubaria o voto Lula/Neto

Apesar disso, a campanha de Flávio Bolsonaro ainda não descarta totalmente o desembarque do presidenciável em Salvador, cidade que tem um forte reduto lulista. Segundo apurado por A TARDE, a presença do político pode ocorrer em um eventual segundo turno eleitoral.

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Interlocutores ainda avaliaram que a ausência de ACM Neto em uma agenda com Flávio no município “desagradaria a militância bolsonarista”. Ainda assim, o candidato ao Palácio de Ondina reforça em seus discursos que o seu candidato à Presidência é Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás.

Afastamento entre João Roma e Flávio Bolsonaro

Outro ponto que chamou atenção é o afastamento escancarado entre Flávio Bolsonaro e João Roma, presidente do PL na Bahia.

Nas peças de campanha, por exemplo, o senador endossa apenas o nome do seu candidato ao governo baiano, deixando de fora Flávio Bolsonaro. "João Roma, o senador de Neto", diz uma das peças publicitárias do baiano. Veja:

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Eleições: Flávio Bolsonaro deixa João Roma de fora da lista de aliados

A relação entre Flávio Bolsonaro com o reduto baiano não vive um mar de rosa. É nesse sentido que o postulante ao Palácio de Ondina excluiu o candidato ao Senado, João Roma (BA), da lista de nomes apoiados pela campanha no estado publicada no site oficial do presidenciável.

João Roma e Flávio Bolsonaro
João Roma e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ausência de Roma ocorre em meio a críticas de integrantes do campo bolsonarista na Bahia sobre a atuação do candidato na campanha de Flávio no estado.

Conforme informado por A TARDE, candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo PL têm cobrado maior exposição do nome do presidenciável durante a campanha, principalmente nos materiais eleitorais.

Agenda de Flávio Bolsonaro na Bahia: veja onde candidato percorrerá

  • 10h – Chegada: Previsão de desembarque de Flávio no aeroporto de Vitória da Conquista.
  • Recepção: Acolhimento por Roma, lideranças políticas, apoiadores e candidatos do PL.
  • Carreata: Comitiva segue em percurso pelas ruas da cidade até o Estádio Municipal Lomanto Júnior (Lomantão), localizado no bairro Candeias.
  • Ato Político: Realização do evento central no Lomantão.
  • Estratégia e Contexto:
  • Vitória da Conquista foi escolhida para o primeiro compromisso de campanha de Flávio na Bahia. A cidade é vista como ponto estratégico pela direita, já tendo sido palco de grandes mobilizações em apoio a Jair Bolsonaro.
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eleições na Bahia Flávio Bolsonaro Salvador

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