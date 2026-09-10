ACM Neto nega acusações e classifica delação de Vorcaro como "ficção"

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), chamou de "peça de ficção" a delação feita por Daniel Vorcaro, na qual ele e o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, são citados.

O postulante ao Palácio de Ondina falou sobre o assunto em coletiva de imprensa convocada por ele nesta quinta-feira, 10. Para o ex-prefeito de Salvador, o cenário foi definido como um "crime eleitoral".

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ACM Neto lembra proximidade da eleição

"As notícias que estão ali são completamente mentirosas. É uma peça de ficção. Não há nenhum respaldo com a realidade. Acontece a 24 dias da eleição, após uma sucessão de notícias e documentos apócrifos. Agora falam de uma suposta delação que ninguém sabe se de fato essa conversa aconteceu, porque não há qualquer confirmação em relação à autenticidade e, como o conteúdo é tão absurdo, tão fantasioso, eu até me questiono se de fato isso aconteceu", disse ACM Neto.

Ele garantiu não ter tido relação com qualquer instituto de Previdência no Brasil. "Isso já desmonta completamente o conteúdo principal da matéria. Eu não acho que uma disputa eleitoral seja o ambiente do vale-tudo", acrescentou.

Esclarecimentos ao STF e à PGR

O ex-prefeito de Salvador ainda relembrou que, em março deste ano, logo quando surgiram os primeiros fatos relacionados ao Banco Master, que se colocou à disposição da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar qualquer esclarecimento.

Ele reforçou que, se a situação ocorrer normalmente, vai atender ao pedido dos órgãos. "Eu mantenho essa determinação de estar à disposição para prestar qualquer esclarecimento a respeito dos serviços que eu realizei nesse período em que não exercia nenhuma função pública, não tinha nenhum cargo público. Todos esses serviços foram prestados da maneira mais transparente e oficial possível, com contrato, com nota fiscal, com imposto recolhido e com serviço prestado", frisou.

A acusação de Vorcaro

Segundo reportagem publicada pelo UOL, nesta quinta-feira, 10, o ex-prefeito de Salvador e o dirigente partidário receberam 10% dos valores investidos por institutos de previdência estaduais no Banco Master.

O empresário diz que os dois dirigentes do União Brasil teriam ajudado a captar cerca de R$ 2 bilhões para o banco, o que representaria uma suposta obrigação de R$ 200 milhões em vantagens indevidas. As acusações envolvem investimentos de fundos de previdência do Rio, Amapá e Amazonas.