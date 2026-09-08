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ELEIÇÕES 2026

ACM Neto encerra maratona pelo interior em Riachão do Jacuípe

Compromissos do candidato ao governo da Bahia ocorreram em municípios de diversas regiões do estado

Yuri Abreu
Por
ACM Neto (União) durante agenda em Riachão do Jacuípe
ACM Neto (União) durante agenda em Riachão do Jacuípe - Foto: Divulgação/Assessoria ACM Neto
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), encerrou a sequência de agendas pelo interior do estado em uma carreata na cidade de Riachão do Jacuípe, em um percurso de cerca de 15 quilômetros.

“Gente, é até difícil descrever a emoção da carreata aqui em Riachão. Eu, Coronel, Zé Ronaldo, João Roma, Paulo Azi, o prefeito Carlinhos, Zé Cocá, todo mundo. Uma multidão veio às ruas, as ruas de Riachão tomadas pelo 44. Riachão do Jacuípe também vai mudar a Bahia”, disse ACM Neto em vídeo gravado em carro aberto durante o percurso.

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A mobilização teve a presença da chapa majoritária, com o candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), os candidatos ao Senado, João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).

Antes de Riachão do Jacuípe, ACM Neto participou das celebrações do 7 de Setembro em Juazeiro.

Agenda intensa no fim de semana

A mobilização em Riachão do Jacuípe encerrou um feriadão de intensa movimentação, com agendas em diferentes regiões do estado, começando na sexta-feira, 4, com uma caminhada na Cidade Baixa, em Salvador, e um grande comício à noite em Governador Mangabeira, no Recôncavo.

No sábado, 5, ACM Neto iniciou o dia com um ato político em Laje, no Vale do Jiquiriçá, seguido de uma agenda em Manoel Vitorino, no Médio Rio de Contas. À noite, participou de um ato em Amargosa, cidade considerada reduto eleitoral do PT na Bahia.

No domingo, 6, a chapa majoritária participou de uma carreata de 20 quilômetros em Vitória da Conquista (sudoeste da Bahia) e fechou a agenda com um comício em Tremedal, na mesma região.

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ACM Neto eleições na Bahia riachão do jacuípe

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