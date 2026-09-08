ACM Neto encerra maratona pelo interior em Riachão do Jacuípe

Siga o A TARDE no Google

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), encerrou a sequência de agendas pelo interior do estado em uma carreata na cidade de Riachão do Jacuípe, em um percurso de cerca de 15 quilômetros.

“Gente, é até difícil descrever a emoção da carreata aqui em Riachão. Eu, Coronel, Zé Ronaldo, João Roma, Paulo Azi, o prefeito Carlinhos, Zé Cocá, todo mundo. Uma multidão veio às ruas, as ruas de Riachão tomadas pelo 44. Riachão do Jacuípe também vai mudar a Bahia”, disse ACM Neto em vídeo gravado em carro aberto durante o percurso.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mobilização teve a presença da chapa majoritária, com o candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), os candidatos ao Senado, João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).

Antes de Riachão do Jacuípe, ACM Neto participou das celebrações do 7 de Setembro em Juazeiro.

Agenda intensa no fim de semana

A mobilização em Riachão do Jacuípe encerrou um feriadão de intensa movimentação, com agendas em diferentes regiões do estado, começando na sexta-feira, 4, com uma caminhada na Cidade Baixa, em Salvador, e um grande comício à noite em Governador Mangabeira, no Recôncavo.

No sábado, 5, ACM Neto iniciou o dia com um ato político em Laje, no Vale do Jiquiriçá, seguido de uma agenda em Manoel Vitorino, no Médio Rio de Contas. À noite, participou de um ato em Amargosa, cidade considerada reduto eleitoral do PT na Bahia.

No domingo, 6, a chapa majoritária participou de uma carreata de 20 quilômetros em Vitória da Conquista (sudoeste da Bahia) e fechou a agenda com um comício em Tremedal, na mesma região.