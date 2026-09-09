ACM Neto espera que crise no STF não interfira nas eleições

Siga o A TARDE no Google

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), afirmou nesta quarta-feira, 9, esperar que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) não interfira no processo eleitoral que acontece daqui a 25 dias, em 4 de outubro (primeiro turno).

Para o postulante ao Palácio de Ondina, neste momento, o eleitor deve ficar atento e blindado, sabendo diferenciar o que é verdade do que faz parte apenas de um "jogo eleitoral".

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Muitos dos movimentos que acontecem em Brasília acabam despertando desconfiança e estranheza no eleitor", afirmou ACM Neto em entrevista à Metrópole FM.

O que eu espero é que haja um caminho de respeito à democracia e às instituições ACM Neto

Escalada da crise nas eleições

Na ocasião, ACM Neto desejou ainda que a crise no STF não escale para os demais poderes da República. Ademais, reforçou que o eleitor vai ter a oportunidade, nas urnas, de definir o caminho que quer seguir, mas desde que não haja interferência do Poder Judiciário, da Polícia Federal e de outros instrumentos do Estado.

"Eu espero que não haja uma crise institucional, pois isso significaria encobrir o que é essencial ao Brasil e para o debate eleitoral, que é a discussão sobre os problemas do país. Que essa crise não escale a ponto de interferir no processo eleitoral", finalizou o candidato.