Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

AVALIAÇÃO

ACM Neto espera que crise no STF não interfira nas eleições

Candidato ao governo defendeu que eleitor saiba separar o que é verdade do que é jogo eleitoral

Yuri Abreu
Por
Candidato ao governador da Bahia, ACM Neto (União)
Candidato ao governador da Bahia, ACM Neto (União) - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), afirmou nesta quarta-feira, 9, esperar que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) não interfira no processo eleitoral que acontece daqui a 25 dias, em 4 de outubro (primeiro turno).

Para o postulante ao Palácio de Ondina, neste momento, o eleitor deve ficar atento e blindado, sabendo diferenciar o que é verdade do que faz parte apenas de um "jogo eleitoral".

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

ACM Neto encerra maratona pelo interior em Riachão do Jacuípe
ACM Neto encerra maratona pelo interior em Riachão do Jacuípe imagem

ELEIÇÕES NA BAHIA

ACM Neto faz ato de 20 km em Conquista e reforça campanha no interior
ACM Neto faz ato de 20 km em Conquista e reforça campanha no interior imagem

ELEIÇÕES 2026

Em Capim Grosso, ACM Neto promete retomar territórios do crime
Em Capim Grosso, ACM Neto promete retomar territórios do crime imagem

"Muitos dos movimentos que acontecem em Brasília acabam despertando desconfiança e estranheza no eleitor", afirmou ACM Neto em entrevista à Metrópole FM.

O que eu espero é que haja um caminho de respeito à democracia e às instituições ACM Neto

Escalada da crise nas eleições

Na ocasião, ACM Neto desejou ainda que a crise no STF não escale para os demais poderes da República. Ademais, reforçou que o eleitor vai ter a oportunidade, nas urnas, de definir o caminho que quer seguir, mas desde que não haja interferência do Poder Judiciário, da Polícia Federal e de outros instrumentos do Estado.

"Eu espero que não haja uma crise institucional, pois isso significaria encobrir o que é essencial ao Brasil e para o debate eleitoral, que é a discussão sobre os problemas do país. Que essa crise não escale a ponto de interferir no processo eleitoral", finalizou o candidato.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições na Bahia STF

Relacionadas

Mais lidas