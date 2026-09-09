AVALIAÇÃO
ACM Neto espera que crise no STF não interfira nas eleições
Candidato ao governo defendeu que eleitor saiba separar o que é verdade do que é jogo eleitoral
O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), afirmou nesta quarta-feira, 9, esperar que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) não interfira no processo eleitoral que acontece daqui a 25 dias, em 4 de outubro (primeiro turno).
Para o postulante ao Palácio de Ondina, neste momento, o eleitor deve ficar atento e blindado, sabendo diferenciar o que é verdade do que faz parte apenas de um "jogo eleitoral".
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"Muitos dos movimentos que acontecem em Brasília acabam despertando desconfiança e estranheza no eleitor", afirmou ACM Neto em entrevista à Metrópole FM.
O que eu espero é que haja um caminho de respeito à democracia e às instituições ACM Neto
Escalada da crise nas eleições
Na ocasião, ACM Neto desejou ainda que a crise no STF não escale para os demais poderes da República. Ademais, reforçou que o eleitor vai ter a oportunidade, nas urnas, de definir o caminho que quer seguir, mas desde que não haja interferência do Poder Judiciário, da Polícia Federal e de outros instrumentos do Estado.
"Eu espero que não haja uma crise institucional, pois isso significaria encobrir o que é essencial ao Brasil e para o debate eleitoral, que é a discussão sobre os problemas do país. Que essa crise não escale a ponto de interferir no processo eleitoral", finalizou o candidato.