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HOME > ELEIÇÕES

PETISTA NA LIDERANÇA

AtlasIntel: Lula vence Flávio em todos os cenários em Alagoas

Eleitorado alagoano mostra preferência pelo petista

Anderson Ramos
Por
O presidente Lula (PT), candidato à reeleição.
O presidente Lula (PT), candidato à reeleição. - Foto: Foto: Ricardo Stuckert.
Eleições 2026

O presidente Lula (PT) tem a preferência do eleitorado de Alagoas, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10. Nos cenários simulados de primeiro e segundo turno, o petista aparece na frente de todos os adversários no estado.

Nos votos válidos de primeiro turno, Lula ocupa a liderança com 48,7%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL) que tem 37,8%. Em terceiro lugar surge o Escritor Augusto Cury (Avante) com 7,2%, seguido de Renan Santos (Missão) que tem 3,5%, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 2,3%, Romeu Zema (Novo) com 0,3% e Samara Martins (UP) com 0,1%. Clariana Brandão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

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Segundo Turno

Nas projeções para um eventual segundo turno em Alagoas, Lula mantém a vantagem contra todos os adversários testados. Veja os cenários levando em consideração os votos válidos:

  • Lula 55,9%% x 44,1% de Flávio Bolsonaro
  • Lula 56,2% x 43,8% de Augusto Cury
  • Lula 62,3% x 37,7% de Ronaldo Caiado
  • Lula 62,8% x 37,2% de Romeu Zema
  • Lula 66,3% x 33,7% de Renan Santos

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Metodologia

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.208 eleitores em Alagoas por meio do método de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR) entre os dias 4 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro máxima é de ±3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números AL-00447/2026 e BR-07020/2026.

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Tags

alagoas AtlasIntel eleições no Brasil

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