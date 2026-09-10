PETISTA NA LIDERANÇA
AtlasIntel: Lula vence Flávio em todos os cenários em Alagoas
Eleitorado alagoano mostra preferência pelo petista
O presidente Lula (PT) tem a preferência do eleitorado de Alagoas, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10. Nos cenários simulados de primeiro e segundo turno, o petista aparece na frente de todos os adversários no estado.
Nos votos válidos de primeiro turno, Lula ocupa a liderança com 48,7%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL) que tem 37,8%. Em terceiro lugar surge o Escritor Augusto Cury (Avante) com 7,2%, seguido de Renan Santos (Missão) que tem 3,5%, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 2,3%, Romeu Zema (Novo) com 0,3% e Samara Martins (UP) com 0,1%. Clariana Brandão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.
Segundo Turno
Nas projeções para um eventual segundo turno em Alagoas, Lula mantém a vantagem contra todos os adversários testados. Veja os cenários levando em consideração os votos válidos:
- Lula 55,9%% x 44,1% de Flávio Bolsonaro
- Lula 56,2% x 43,8% de Augusto Cury
- Lula 62,3% x 37,7% de Ronaldo Caiado
- Lula 62,8% x 37,2% de Romeu Zema
- Lula 66,3% x 33,7% de Renan Santos
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Metodologia
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.208 eleitores em Alagoas por meio do método de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR) entre os dias 4 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro máxima é de ±3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números AL-00447/2026 e BR-07020/2026.