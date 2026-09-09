COFRE CHEIO
Jerônimo recebe nova doação milionária do PT à campanha ao governo da Bahia
Candidato já soma R$ 7 milhões em doações, segundo plataforma do TSE
O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu uma nova doação de R$ 5 milhões do diretório nacional da sigla para a sua campanha ao Palácio de Ondina.
O montante chega pouco mais de duas semanas após o primeiro aporte, no valor de R$ 1.778.880,62, realizado no dia 24 de agosto — a última doação ocorreu na terça-feira, 8. Os valores constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Jerônimo recebeu mais recursos do que outros candidatos
Com mais essa, o total de valores doados à campanha petista, até agora, chegou ao valor de R$ 7.021.880,79, ultrapassando o já angariado por ACM Neto (R$ 5.788.558,21). O cenário contrasta com montantes recebidos por outros candidatos ao governo, também do PT, espalhados, por exemplo, pela Região Nordeste.
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- Elmano de Freitas (CE): R$ 6.295.585,53 (R$ 1.156.272,40 do diretório nacional do PT);
- Felipe Camarão (MA): R$ 3.503.817,20 (R$ 3.468.817,20 do diretório nacional do PT);
- Rafael Fonteles (PI): R$ 1.319.932,60 (R$ 711.552,25 do diretório nacional do PT);
- Cadu Xavier (RN): R$ 937.494,25 (R$ 711.552,25 do diretório nacional do PT).
Candidato está em "desvantagem" em relação a Haddad
Quando o comparativo é feito com a Região Sudeste, Jerônimo Rodrigues fica atrás de Fernando Haddad (SP) — o ex-ministro da Fazenda de Lula recebeu R$ 12 milhões do diretório nacional do partido — e Patrus Ananias (MG).
O postulante à Cidade Administrativa, sede do governo mineiro, recebeu uma doação de R$ 8.336.641,85 da direção nacional do PT.
Por outro lado, Jerônimo aparece à frente de Hélder Salomão, candidato ao governo do Espírito Santo: este recebeu uma doação de R$ 5.269.313,48.