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Jerônimo garante UTI para Monte Santo e reforça avanço da saúde no interior da Bahia

Candidato à reeleição comanda ato público aos pés do Monte Sagrado e convoca militância

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Jerônimo garante UTI para Monte Santo e reforça avanço da saúde no interior da Bahia
Foto: Luis Capellão
Eleições 2026

Aos pés do Monte Sagrado e sob o olhar da Capela do Santuário da Santa Cruz, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) assumiu, neste domingo, 6, o compromisso público de implantar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município de Monte Santo, no semiárido baiano. O anúncio atende a uma demanda apresentada pela prefeita Silvania Matos (PSB) e lideranças locais.

"Eu recebi da prefeita o pedido para levar uma UTI para Monte Santo e esse compromisso eu assumo com vocês para o nosso próximo governo. A saúde não pode esperar. Nós já entregamos 15 novos hospitais em três anos e meio e temos outros nove sendo construídos. Estamos ampliando a rede, levando atendimento especializado para o interior e fazendo a saúde chegar mais perto de quem precisa. Aqui em Monte Santo não será diferente. Vamos trabalhar para garantir essa UTI e continuar cuidando da nossa gente, porque esse é o nosso compromisso: cuidar de quem mais precisa e transformar as demandas do povo em ação de governo", afirmou Jerônimo.

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A nova estrutura vai ampliar a oferta de atendimento de alta complexidade na região e garantir mais agilidade e segurança para pacientes em estado grave, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros centros. Jerônimo reforçou que a regionalização da saúde é uma das prioridades de sua gestão e que o próximo governo avançará ainda mais na descentralização dos serviços.

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O governador também destacou a parceria com o presidente Lula para ampliar o acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados. Por meio do programa Agora Tem Especialistas, as policlínicas regionais passaram a funcionar também aos finais de semana, aumentando a capacidade da rede e ajudando a enfrentar a demanda reprimida. A iniciativa reforça a integração entre os governos Federal e Estadual e, segundo Jerônimo, demonstra como a união do Time de Lula produz resultados concretos para os baianos.

Imagem ilustrativa da imagem Jerônimo garante UTI para Monte Santo e reforça avanço da saúde no interior da Bahia
Foto: Luis Capellão

Jerônimo ressalta força do Time de Lula

Jerônimo aproveitou a mobilização para reforçar a força da chapa majoritária, com os candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner, e lembrou o papel de Monte Santo na campanha de 2022. "Em 22 foi assim. Monte Santo transmitiu uma energia para que a nossa campanha ganhasse cor. Nós chegamos bem porque nós não somos sozinhos. Não é Jerônimo, não é Rui, não é Wagner, não é Lula. Nós somos uma família, nós somos um time, e nós não seremos nada sozinhos", afirmou.

O governador recorreu à própria história para explicar a forma como governa. "Eu vim de uma comunidade pobre, eu nasci na zona rural, na roça. Eu sei o que é morar em uma casa sem água, sem energia, sem creche. Eu governo a Bahia com a minha história, com o sentimento do que eu vivi. Todos os dias eu peço a Deus que não me deixe esquecer de onde eu vim, para que eu possa governar com retidão e com justiça. Nós temos mãos limpas na política. Dinheiro público é dinheiro sagrado", disse.

Jerônimo lembrou ainda que, há 40 anos, a imagem da região era a dos carros-pipa e das frentes de trabalho. "Nós não queremos mais isso, nós não merecemos isso. Nós merecemos comer bem, morar bem, ter dinheiro no bolso e poder realizar o nosso sonho", completou.

Ao final, convocou a população para o dia 4 de outubro. "Eu vim aqui fortalecer esse pacto com vocês. Um pacto com Lula, com Rui e com Wagner. Faltam quatro finais de semana. No dia 4, nesse mesmo horário, eu tenho fé de que essa praça vai estar celebrando a vitória no primeiro turno”.

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