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ELEIÇÕES 2026

Em Juazeiro, Jerônimo defende independência com inclusão social

Candidato à reeleição participou de ato no município localizado no norte da Bahia

Yuri Abreu
Por
Jerônimo Rodrigues durante carreata em Juazeiro, norte da Bahia
Jerônimo Rodrigues durante carreata em Juazeiro, norte da Bahia - Foto: Evertton Pacheco
Eleições 2026

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu que a independência do país também deve representar avanços na vida da população, com crescimento econômico, geração de empregos, redução da pobreza e ampliação de direitos.

A declaração do petista foi dada durante participação no Grito dos Excluídos, em Juazeiro, no norte da Bahia, na segunda-feira, 7.

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“É preciso crescer, mas crescer incluindo. É preciso gerar riqueza, mas fazer essa riqueza circular e melhorar a vida do povo. Desenvolvimento de verdade é aquele que chega para quem mais precisa, que gera emprego, renda, oportunidade, educação, saúde e dignidade”, afirmou.

Crescimento na taxa de empregos na Bahia

Segundo dados apresentados pela campanha, a economia baiana acumulou crescimento de 8,2%, enquanto a taxa de desemprego atingiu o menor nível da série histórica. Nos últimos três anos, mais de 307 mil empregos formais foram criados no estado.

Ainda de acordo com os números citados, entre 2022 e 2025, cerca de 1,1 milhão de baianos deixaram a extrema pobreza. Para Jerônimo, os indicadores mostram que o avanço econômico pode ocorrer junto com a redução das desigualdades.

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Proposta para próximo ciclo

Entre as ações defendidas pelo governador estão a atração de investimentos, o fortalecimento das cadeias produtivas regionais e a ampliação da geração de emprego e renda no interior do estado.

Jerônimo também apresentou a proposta da “Bahia do Cuidado” para um eventual próximo ciclo de governo. A iniciativa prevê políticas voltadas à primeira infância, educação infantil, pessoas idosas, pessoas com deficiência e população em situação de rua.

Autonomia das famílias baianas

Na avaliação do candidato, a ampliação das creches pode contribuir tanto para a proteção e educação das crianças quanto para a autonomia econômica das famílias, ao permitir que mães tenham mais condições de estudar, trabalhar ou empreender.

“Não queremos uma Bahia que cresça deixando gente para trás. Queremos uma Bahia que cresça junto, que tenha emprego para a juventude, oportunidade para quem quer empreender, cuidado para quem precisa e políticas públicas chegando aos municípios e às comunidades. Independência de verdade também é isso. É garantir que cada baiano e cada baiana tenha oportunidade de construir uma vida melhor”, afirmou.

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eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues juazeiro

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