Jerônimo sobre ato bolsonarista: “Espero que não haja depredação”

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou na manhã desta segunda-feira, 7, esperar que não haja depredação do patrimônio público ou privado durante o ato bolsonarista que ocorre hoje no Farol da Barra, em Salvador.

Ao comentar o ato, o petista afirmou que manifestações políticas fazem parte do 7 de Setembro, mas ressaltou a importância de que ocorram de forma pacífica.

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“Espero que não haja depredação de patrimônio público nem privado. Essa manifestação faz parte, porque sabemos que o Brasil inteiro hoje vai estar se movimentando”, afirmou o governador.

A declaração foi dada durante as celebrações oficiais da Independência do Brasil, no Campo Grande, no Centro Histórico da capital baiana.

Grito dos Excluídos

Jerônimo lembrou ainda que, assim como a direita, a esquerda também realiza manifestações em todo o Brasil no 7 de Setembro.

“Fazemos o Grito dos Excluídos, uma manifestação que acontece depois do desfile, em cada canto do país, reivindicando mais luta pela independência”, afirmou.

O governador deve participar do Grito dos Excluídos e Excluídas no município de Alagoinhas, na região do Agreste Baiano.