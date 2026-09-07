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7 DE SETEMBRO

Jerônimo sobre ato bolsonarista: “Espero que não haja depredação”

Governador comentou manifestação da direita no Farol da Barra, em Salvador

Ane Catarine e Cássio Moreira
Por Ane Catarine e Cássio Moreira
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou na manhã desta segunda-feira, 7, esperar que não haja depredação do patrimônio público ou privado durante o ato bolsonarista que ocorre hoje no Farol da Barra, em Salvador.

Ao comentar o ato, o petista afirmou que manifestações políticas fazem parte do 7 de Setembro, mas ressaltou a importância de que ocorram de forma pacífica.

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“Espero que não haja depredação de patrimônio público nem privado. Essa manifestação faz parte, porque sabemos que o Brasil inteiro hoje vai estar se movimentando”, afirmou o governador.

A declaração foi dada durante as celebrações oficiais da Independência do Brasil, no Campo Grande, no Centro Histórico da capital baiana.

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Grito dos Excluídos

Jerônimo lembrou ainda que, assim como a direita, a esquerda também realiza manifestações em todo o Brasil no 7 de Setembro.

“Fazemos o Grito dos Excluídos, uma manifestação que acontece depois do desfile, em cada canto do país, reivindicando mais luta pela independência”, afirmou.

O governador deve participar do Grito dos Excluídos e Excluídas no município de Alagoinhas, na região do Agreste Baiano.

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7 de Setembro Jerônimo Rodrigues Salvador

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