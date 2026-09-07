7 de Setembro: confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

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CORRIDA AO PALÁCIO DE ONDINA

Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, com as agendas de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro.

Entre os compromissos dos postulantes estão participação no desfile do 7 de setembro, em Salvador, e entrevistas para emissoras de TV.

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Confira:

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Participa do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, no bairro do Campo Grande, em Salvador

Participa do Grito dos Excluídos e Excluídas, em Alagoinhas

ACM Neto (União)

Manhã

Participa do desfile cívico de 7 de Setembro, em Juazeiro

Tarde

Participa, às 16h44, de carreata em Riachão do Jacuípe

Noite

Reunião com coordenação de campanha e equipe de comunicação

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

10h - gravação de entrevista para TV Bahia, em Salvador

11h30 - panfletagem no desfile do Sete de Setembro, no bairro do Campo Grande, em Salvador

Tarde

14h - Inauguração do comitê da candidata a deputada federal, Eliete Paraguassu, em Salvador

17H50 - Panfletagem no Barradão

Aroldo Félix (UP)

Manhã

9h - participação no 32º Grito dos Excluídos, na Praça do Campo Grande, em Salvador

Tarde

⁠14h - gravação de entrevista com a Rede Bahia

Ariel Capistrano (UP)

Manhã

8h - Café com coordenação de campanha e lideranças políticas

Tarde