Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

CORRIDA AO PALÁCIO DE ONDINA

7 de Setembro: confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Entre os compromissos estão participação no desfile, em Salvador e entrevistas para emissoras

Yuri Abreu
Por
Veja a agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta segunda-feira, 7
Veja a agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta segunda-feira, 7 - Foto: Elza Fiúza | ABr
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, com as agendas de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro.

Entre os compromissos dos postulantes estão participação no desfile do 7 de setembro, em Salvador, e entrevistas para emissoras de TV.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • Participa do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, no bairro do Campo Grande, em Salvador
  • Participa do Grito dos Excluídos e Excluídas, em Alagoinhas

ACM Neto (União)

Manhã

  • Participa do desfile cívico de 7 de Setembro, em Juazeiro

Tarde

  • Participa, às 16h44, de carreata em Riachão do Jacuípe

Noite

  • Reunião com coordenação de campanha e equipe de comunicação

Leia Também:

ELEIÇÕES

Filhos de Bolsonaro relembram facada nas eleições: “Foi Deus”
Filhos de Bolsonaro relembram facada nas eleições: “Foi Deus” imagem

ELEIÇÕES 2026

Propaganda eleitoral: Pardal recebe uma denúncia a cada dois minutos
Propaganda eleitoral: Pardal recebe uma denúncia a cada dois minutos imagem

CASO BANCO MASTER

Caso Master: Alckmin defende que Tarcísio de Freitas seja investigado
Caso Master: Alckmin defende que Tarcísio de Freitas seja investigado imagem

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • 10h - gravação de entrevista para TV Bahia, em Salvador
  • 11h30 - panfletagem no desfile do Sete de Setembro, no bairro do Campo Grande, em Salvador

Tarde

  • 14h - Inauguração do comitê da candidata a deputada federal, Eliete Paraguassu, em Salvador
  • 17H50 - Panfletagem no Barradão

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • 9h - participação no 32º Grito dos Excluídos, na Praça do Campo Grande, em Salvador

Tarde

  • ⁠14h - gravação de entrevista com a Rede Bahia

Ariel Capistrano (UP)

Manhã

  • 8h - Café com coordenação de campanha e lideranças políticas

Tarde

  • 14h - Evento no Bairro de Pernambués
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

Relacionadas

Mais lidas