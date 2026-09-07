CORRIDA AO PALÁCIO DE ONDINA
7 de Setembro: confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia
Entre os compromissos estão participação no desfile, em Salvador e entrevistas para emissoras
Os candidatos ao governo da Bahia seguem, nesta segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, com as agendas de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro.
Entre os compromissos dos postulantes estão participação no desfile do 7 de setembro, em Salvador, e entrevistas para emissoras de TV.
Confira:
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- Participa do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, no bairro do Campo Grande, em Salvador
- Participa do Grito dos Excluídos e Excluídas, em Alagoinhas
ACM Neto (União)
Manhã
- Participa do desfile cívico de 7 de Setembro, em Juazeiro
Tarde
- Participa, às 16h44, de carreata em Riachão do Jacuípe
Noite
- Reunião com coordenação de campanha e equipe de comunicação
Leia Também:
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- 10h - gravação de entrevista para TV Bahia, em Salvador
- 11h30 - panfletagem no desfile do Sete de Setembro, no bairro do Campo Grande, em Salvador
Tarde
- 14h - Inauguração do comitê da candidata a deputada federal, Eliete Paraguassu, em Salvador
- 17H50 - Panfletagem no Barradão
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- 9h - participação no 32º Grito dos Excluídos, na Praça do Campo Grande, em Salvador
Tarde
- 14h - gravação de entrevista com a Rede Bahia
Ariel Capistrano (UP)
Manhã
- 8h - Café com coordenação de campanha e lideranças políticas
Tarde
- 14h - Evento no Bairro de Pernambués