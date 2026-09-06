Propaganda eleitoral: Pardal recebe uma denúncia a cada dois minutos

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O aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, já recebeu 12.432 denúncias de supostas irregularidades na propaganda eleitoral desde o início da campanha para as eleições de 2026, em 16 de agosto.

O número representa uma média de 622 denúncias por dia ou cerca de 26 por hora.

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Na prática, isso significa que o sistema recebe, em média, uma denúncia a cada dois minutos sobre possíveis irregularidades na campanha eleitoral.

Como funcionam as denúncias

O aplicativo, já utilizado em eleições anteriores, é regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a Corte, a ferramenta torna mais rápido o encaminhamento de informações sobre possíveis irregularidades.

Para registrar uma ocorrência, o eleitor precisa se identificar por meio do e-Título ou da plataforma Gov.br. A identidade do denunciante, no entanto, é mantida em sigilo.

Também é possível descrever o que aconteceu e anexar fotos, vídeos, áudios ou links relacionados à suposta irregularidade.

Após o envio, o sistema gera um número de protocolo que permite acompanhar o registro. As informações são então encaminhadas para análise e para a adoção das providências cabíveis.