Saiba o que Jerônimo disse em encontro que reuniu mais de 50 deputados

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O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) fez um balanço da campanha durante o encontro que reuniu presidentes de partidos e mais de 50 deputados das bancadas estadual e federal da base governista na manhã desta quarta-feira, 9, no comitê central, localizado na Avenida Paralela.

Segundo relatos obtidos pela reportagem do portal A TARDE, o petista mostrou otimismo, mas também adotou cautela. Na avaliação do governador, a campanha vem numa crescente, com efeitos já sentidos em pesquisas internas e nos levantamentos publicados por institutos na imprensa.

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Apesar do clima favorável à reeleição, Jerônimo pediu para que os aliados redobrem a atenção na reta final da campanha. “Eleição se ganha e se perde no detalhe”, teria dito o governador.

Um dirigente avaliou que o encontro serviu para “animar a tropa” de deputados. Jerônimo acredita que o engajamento dos parlamentares será crucial para sua vitória nas urnas em outubro.

Prefeitos vão entrar na campanha

Ainda segundo os relatos, Jerônimo afirmou que a partir do próximo dia 15, os prefeitos aliados vão entrar de cabeça na campanha rumo à reeleição e as agendas no interior serão intensificadas.

O governador também teria feito uma breve análise sobre a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e avaliou que há uma tentativa de interferência de setores do judiciário nas eleições.

Visita de Lula

Jerônimo ainda indicou que o presidente Lula deve voltar a Salvador pelo menos mais uma vez antes do primeiro turno. A expectativa é que o mandatário faça uma caminhada na Barra ou na Cidade Baixa na última semana de campanha, repetindo 2022.