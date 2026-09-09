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INCONGRUÊNCIA

​Dal Barreto divide palanque com prefeitos da base de Jerônimo na Bahia

Parlamentar é um dos correligionários da base de oposição no estado

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Dal Barreto é um dos correligionários do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil)
Dal Barreto é um dos correligionários do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) - Foto: Reprodução | Facebook
Eleições 2026

​Em meio à corrida eleitoral na Bahia, o deputado federal e candidato à reeleição, Dal Barreto (União Brasil), chamou a atenção ao cumprir agenda política acompanhado de gestores municipais que integram a base de apoio do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

Dal Barreto é um dos correligionários do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), que lidera a oposição na disputa pelo governo do Estado em 2026.

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Dal Barreto é um dos correligionários do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil)
Dal Barreto é um dos correligionários do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Dal Barreto sobe em palanque com prefeitos da base de Jerônimo Rodrigues

​As atividades de campanha ocorreram no interior baiano, mobilizando moradores do distrito de Serrana, no município de Brejões, e do distrito de Serra do Cem, em Nova Itarana.

Nos atos, Dal esteve ao lado dos prefeitos Rick de João Lulu (Avante), de Brejões, e Ricardo de Deca (PSD), de Nova Itarana — ambos filiados a partidos que compõem a coligação governista estadual.

Imagem ilustrativa da imagem ​Dal Barreto divide palanque com prefeitos da base de Jerônimo na Bahia

A programação nos dois distritos contou com uma ampla mobilização popular, reunindo "adesivaço", caminhada e carreata pelas ruas. Durante as abordagens, a comitiva conversou com moradores e comerciantes.

Dal Barreto comemora ação nas redes sociais

​Em publicação nas redes sociais, o parlamentar comemorou a receptividade das comunidades e destacou o apoio recebido ao lado das lideranças locais.

"O povo foi às ruas, abriu as portas das casas e nos recebeu com muito carinho, alegria e confiança. É essa energia que nos fortalece e nos mostra que estamos no caminho certo", afirmou Dal Barreto.

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Tags

Dal Barreto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues União Brasil

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