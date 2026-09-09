INCONGRUÊNCIA
Dal Barreto divide palanque com prefeitos da base de Jerônimo na Bahia
Parlamentar é um dos correligionários da base de oposição no estado
Em meio à corrida eleitoral na Bahia, o deputado federal e candidato à reeleição, Dal Barreto (União Brasil), chamou a atenção ao cumprir agenda política acompanhado de gestores municipais que integram a base de apoio do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).
Dal Barreto é um dos correligionários do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), que lidera a oposição na disputa pelo governo do Estado em 2026.
Dal Barreto sobe em palanque com prefeitos da base de Jerônimo Rodrigues
As atividades de campanha ocorreram no interior baiano, mobilizando moradores do distrito de Serrana, no município de Brejões, e do distrito de Serra do Cem, em Nova Itarana.
Nos atos, Dal esteve ao lado dos prefeitos Rick de João Lulu (Avante), de Brejões, e Ricardo de Deca (PSD), de Nova Itarana — ambos filiados a partidos que compõem a coligação governista estadual.
A programação nos dois distritos contou com uma ampla mobilização popular, reunindo "adesivaço", caminhada e carreata pelas ruas. Durante as abordagens, a comitiva conversou com moradores e comerciantes.
Dal Barreto comemora ação nas redes sociais
Em publicação nas redes sociais, o parlamentar comemorou a receptividade das comunidades e destacou o apoio recebido ao lado das lideranças locais.
"O povo foi às ruas, abriu as portas das casas e nos recebeu com muito carinho, alegria e confiança. É essa energia que nos fortalece e nos mostra que estamos no caminho certo", afirmou Dal Barreto.