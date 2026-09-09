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MERCADO DA MENTIRA

Lula lança portal que compara preços de alimentos com gestão Bolsonaro

Ferramenta central do portal permite consultar itens da cesta básica

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa da imagem Lula lança portal que compara preços de alimentos com gestão Bolsonaro
Eleições 2026

Em uma estratégia para assumir o controle da narrativa econômica e neutralizar conteúdos sobre o custo de vida, a equipe de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou no ar o portal "Mercado da Mentira".

A página reúne estatísticas governamentais para rebater publicações em redes sociais que atribuem à atual gestão a alta no preço dos alimentos, utilizando dados da gestão de Jair Bolsonaro (PL) como termo de comparação.

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​O site foi estruturado para responder a vídeos virais que utilizam recibos e prateleiras de supermercados para inflamar a opinião pública.

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A ferramenta central do portal permite consultar itens da cesta básica — como arroz, óleo de soja, açúcar cristal e cebola — acompanhados por índices do mercado e a estampa "mais barato com Lula".

​Análise macroeconômica

​Para rebater postagens pontuais, os idealizadores do projeto utilizaram a inflação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente aos primeiros três anos e meio de cada governo. O objetivo da coordenação petista é ampliar a discussão para além de episódios isolados.

​"O visitante não se limita à prateleira, mas olha o carrinho inteiro, acompanhando indicadores sobre desemprego, renda, salário mínimo, Imposto de Renda, pobreza e crescimento econômico", destaca o comitê da campanha.

​Reação

​A criação do portal ocorre após a circulação de gravações de consumidores em estabelecimentos comerciais. Em um caso recente, uma moradora de Belo Horizonte (MG) viralizou ao mostrar um cupom fiscal de R$ 626,55, alegando não ter conseguido comprar proteínas.

Posteriormente, identificou-se a omissão de carnes adquiridas na ocasião, fato utilizado pelos estrategistas da campanha para exemplificar como relatos individuais podem distorcer o panorama econômico geral.

​Com o novo canal, o comitê eleitoral busca instrumentalizar a militância digital para disputar a percepção sobre o poder de compra e reforçar o contraste direto com o governo anterior em temas centrais do eleitorado, como renda, emprego e inflação alimentícia.

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Tags

eleições no Brasil Inflação Lula Política

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