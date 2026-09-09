Lula lança portal que compara preços de alimentos com gestão Bolsonaro

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Em uma estratégia para assumir o controle da narrativa econômica e neutralizar conteúdos sobre o custo de vida, a equipe de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou no ar o portal "Mercado da Mentira".

A página reúne estatísticas governamentais para rebater publicações em redes sociais que atribuem à atual gestão a alta no preço dos alimentos, utilizando dados da gestão de Jair Bolsonaro (PL) como termo de comparação.

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​O site foi estruturado para responder a vídeos virais que utilizam recibos e prateleiras de supermercados para inflamar a opinião pública.

A ferramenta central do portal permite consultar itens da cesta básica — como arroz, óleo de soja, açúcar cristal e cebola — acompanhados por índices do mercado e a estampa "mais barato com Lula".

​Análise macroeconômica

​Para rebater postagens pontuais, os idealizadores do projeto utilizaram a inflação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente aos primeiros três anos e meio de cada governo. O objetivo da coordenação petista é ampliar a discussão para além de episódios isolados.

​"O visitante não se limita à prateleira, mas olha o carrinho inteiro, acompanhando indicadores sobre desemprego, renda, salário mínimo, Imposto de Renda, pobreza e crescimento econômico", destaca o comitê da campanha.

​Reação

​A criação do portal ocorre após a circulação de gravações de consumidores em estabelecimentos comerciais. Em um caso recente, uma moradora de Belo Horizonte (MG) viralizou ao mostrar um cupom fiscal de R$ 626,55, alegando não ter conseguido comprar proteínas.

Posteriormente, identificou-se a omissão de carnes adquiridas na ocasião, fato utilizado pelos estrategistas da campanha para exemplificar como relatos individuais podem distorcer o panorama econômico geral.

​Com o novo canal, o comitê eleitoral busca instrumentalizar a militância digital para disputar a percepção sobre o poder de compra e reforçar o contraste direto com o governo anterior em temas centrais do eleitorado, como renda, emprego e inflação alimentícia.